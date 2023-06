IL prepara europeias com objectivo de ser a voz dos liberais do Sul da Europa

Rui Rocha vai a Bruxelas à cimeira do Renovar a Europa, onde vai discutir políticas e preparar as eleições europeias. Objectivo mantém-se: quer eleger o primeiro eurodeputado liberal em 2024.

O líder da Iniciativa Liberal (IL) vai reunir-se esta quarta-feira com o presidente do grupo político Renovar a Europa, Stéphane Séjourné, e com o vice-presidente executivo, Malik Azmani, a propósito da preparação da cimeira "Renew Europe Leaders". O objectivo é debater as estratégias políticas liberais e preparar as próximas eleições europeias, sendo que Rui Rocha mantém o objectivo apresentado em Janeiro: eleger o primeiro eurodeputado da IL em 2024. A IL quer tornar-se a voz dos partidos liberais do Sul da Europa, já que os únicos deputados desta geografia com assento no Parlamento Europeu podem estar de saída.