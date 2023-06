O empresário da guerra e o seu cliente

Há duas coisas que os historiadores militares têm por certo: primeiro, que pelo menos desde o visigodo Alarico, que saqueou Roma em 410, até ao Grupo Wagner, a história está cheia de mercenários que se viraram contra o seu próprio “cliente”; segundo, que as guerras estão cheias de motins e não tanto por discordância com os objectivos políticos, mas antes por descontentamento com a conduta militar da guerra. Não raras vezes, as duas coisas andam juntas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt