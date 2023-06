Custe o que custar, diz ela

Não votei na senhora Christine Lagarde para presidir a uma instituição que interfere mais com a minha (nossa) vida do que, provavelmente, o Presidente da República, em quem (ou contra quem) voto. Na realidade, também não votei contra ela. O facto é que a presidente do BCE tem um poder absoluto sobre a minha (nossa) vida e, pelo que se vê, exerce-o de forma perfeitamente cega. Está-se borrifando para os efeitos colaterais das medidas que impõe, na aplicação mecânica das regras que aprendeu e lhe são muito convenientes, como a de que a subida das taxas de juro contraria a inflação. Se daí vier também a recessão e a ruína de alguns dos menos favorecidos na “populaça”, paciência, temos pena! Como eu gostaria de a castigar nas próximas eleições para a presidência do BCE!... Mas não, não me é dada tão grande satisfação. Quem a nomeia é o Conselho Europeu, e este nunca deixa ficar mal a banca.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Casos e casinhos

Como noticiou o PÚBLICO, tendo o Governo admitido alterar a lei do apoio às rendas para clarificar a fórmula de cálculo, todos se lembram do generalizado alarido de repúdio levado a cabo durante dias a fio, por comentadores, opositores e outros interessados na aplicação da lei tal como está. Subitamente, a campanha caiu no silêncio.

É que, como explicou bem o insuspeito fiscalista Lobo Xavier, poderia um titular de rendimentos do trabalho até 38.500 €/ano e de outros rendimentos sujeitos a taxas liberatórias, por ex. provenientes de dividendos ou de rendas de vários milhões (…), candidatar-se ao subsídio de rendas, mas um titular de rendimentos de trabalho de mais de 38.500 €/ano sem outros rendimentos ficar de fora. Bem clamou o líder da oposição, Luís Montenegro, para o Presidente da República vetar a alteração da lei, ficando por saber em nome de quê e de quem...

Carlos Caldas, Lisboa

Chaga nacional

Relativamente à noticia Um terço dos inquilinos gasta mais de 40% do rendimento com a casa, pergunto: quando será que os media, designadamente o PÚBLICO, debatem a solução deste problema? Recordo que há muitos anos venho sugerindo uma solução, pela criação de habitações através do seu simples autofinanciamento e sem despesas para o Estado e para câmaras, designadamente para a de Lisboa, mas ainda não vi interesse em verem se tenho ou não razão. Vejo, sim, sistematicamente, noticiarem a sua crescente e preocupante falta e os paliativos que Estado e câmara vão propondo, como subsídios às rendas ou comprar habitações no mercado para as alugar a preço acessível. Soluções que apenas criam mais despesas, mais prejuízo, mais inflação (…). Para quando esse debate para resolvermos finalmente esta “chaga nacional”, como já denunciou o nosso Presidente da República?

Augusto Vasco Costa, Lisboa

Nos 90 anos de Siza

Álvaro Siza Vieira é um mestre da arquitectura. O maior, sendo Eduardo Souto de Moura o segundo. Os dois, que são amigos, colocaram a arquitectura portuguesa no mundo e ambos foram galardoados com o Prémio Pritzker, o Nobel da Arquitectura. Siza é um arquitecto desenhador dos sonhos. Homem com preocupação política e social, luta contra a desigualdade. Após o 25 de Abril, o arquitecto Nuno Portas promove um projecto de habitação social e Siza Vieira colabora. É um cultor da música erudita. Entre as obras do seu traço, destaca-se a fantástica Casa de Serralves. Doou à Fundação Calouste Gulbenkian 100 obras de arte de sua esposa, Maria Antónia Siza, entre desenhos e pintura. Notável! (…) Parabéns à RTP3, que se associou à justa celebração do seu 90.º aniversário, com uma bela entrevista, conduzida por Fátima Campos Ferreira. Foi um encanto ouvi-lo a dizer palavras lavadas e lavradas. Amo a sua obra. Desejamos-lhe vida longa!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

O PÚBLICO ERROU

No destaque do texto A Rússia, que já era uma ameaça, tornou-se agora um risco, alertou Josep Borrell, publicado ontem, escreve-se, erradamente, que Portugal contribuirá com cerca de 170 milhões de euros para “o novo reforço do mecanismo de apoio à Ucrânia”. Na verdade, o montante em causa corresponde à parcela total que Portugal terá de transferir para o orçamento global do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz durante o período 2021-2027. Além disso, este fundo não apoia apenas a Ucrânia, mas também outras acções militares em países da Europa, como a Bósnia-Herzegovina, ou de África, como Moçambique.