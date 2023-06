Localização do Hospital do Oeste não prioriza a acessibilidade ferroviária

Futuro hospital no Bombarral na Quinta do Falcão fica ao lado do nó da A8 privilegiando o acesso rodoviário.

Governo ignora ferrovia na escolha do Bombarral para novo hospital do Oeste

O ministro da Saúde optou pela localização que desde os primeiros estudos foi sempre apontada como a mais indicada por se situar "no centro geográfico da região” – a Quinta do Falcão, no Bombaral. Uma localização calculada em função das acessibilidades rodoviárias e ignorando a existência da linha do Oeste, que está actualmente a ser modernizada para aumentar a sua velocidade e capacidade.