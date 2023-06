Viana do Castelo vai fazer motores eléctricos em fábrica de 90 milhões

Grupo BorgWarner (EUA) emprega 52 mil pessoas no mundo e reforça investimento no Alto Minho com unidade que abre novas vias de exportação de componentes para carros.

Portugal vai começar a produzir motores eléctricos e componentes para veículos ligeiros e pesados, híbridos e 100% eléctricos, numa nova fábrica de 90 milhões de euros que vai ser inaugurada na tarde desta quarta-feira (17h), em Viana do Castelo. Trata-se de um investimento da BorgWarner, apoiado por fundos europeus (13 milhões de euros) e pelo Governo português (três milhões em benefícios fiscais), que assim reforça a aposta no Alto Minho, onde investiu 45 milhões de euros desde 2014.

"É um projecto muito importante, desde logo pelo montante, porque vai triplicar o compromisso da empresa com Viana do Castelo, e porque vai criar 350 postos de trabalho, o que é relevante. Além disso, significa uma aposta na cadeia de produção dos veículos eléctricos, que é um dos objectivos de Portugal, e vem dotar a presença da BorgWarner, que é um dos principais fabricantes de componentes para automóveis a nível mundial", resume e sublinha o presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Filipe Santos Costa.

"Uma das metas de Portugal, em termos de política industrial, é ter no país toda a fileira de produção de veículos eléctricos. Por vezes fala-se de fábricas de componentes metálicos, de plástico, de borracha, de têxteis, que podem ser para qualquer tipo de veículos. Neste caso, como estamos a falar de uma fábrica que vai produzir componentes para motores eléctricos, é inequívoca a aposta na produção de veículos eléctricos", continua o mesmo responsável, em declarações ao PÚBLICO.

Em Portugal, a BorgWarner tem fábricas no Seixal e em Viana do Castelo, onde nos últimos dois anos esteve a construir a unidade que hoje inaugura. Toda a produção terá como destino a exportação, o que significa que, além do impacto local, abre novas vias à indústria nacional de componentes para automóveis. É um sector cheio de vigor, cujas exportações crescem há 12 meses consecutivos, em contraciclo, de resto, com as exportações nacionais de bens.

Segundo os dados mais recentes do INE, ainda relativos a Abril, as exportações do sector dos componentes subiram 26,9%, em termos homólogos, face a 2022, ao passo que a venda de bens ao exterior caiu 3,6%.

A indústria de componentes conta com 350 fábricas, que empregam 62 mil pessoas directamente. Em 2022, foi "abalada" pela conclusão da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de que a indústria automóvel portuguesa estava "em risco de declínio", por depender excessivamente de factores de risco como os motores de combustão interna, cuja venda a União Europeia quer proibir a partir de 2035.

Para a BorgWarner, esta nova unidade significa que vai chegar aos 1000 trabalhadores em Portugal (cerca de 600 no Seixal e o resto no Norte). São quase uma "migalha", face aos 52 mil empregados que tem numa centena de países, incluindo muitos europeus, como Alemanha, Espanha, Itália, Roménia ou República Checa.

Em 2020, a Europa representava um terço da facturação anual do grupo, que nasceu no "coração automóvel" dos EUA – a cidade de Detroit, no Michigan (onde Henry Ford fez literalmente nascer esta indústria), e cuja alcunha continua a ser Motor City, apesar dos anos maus que viveu depois da crise financeira e global iniciada em 2008.

A BorgWarner estimava que chegaria a 2030 com uma vida diferente, com 45% da sua produção global centrada em motores eléctricos. Mas essa era a meta em 2020, e que entretanto pode ter sido revista, aproveitando os ventos de mudança que atravessam a Europa e, desde o início deste ano, também os EUA, onde o Governo federal adoptou uma política de distribuir avultados subsídios e benefícios fiscais a quem queira produzir carros eléctricos naquele país.

O reforço da aposta em Portugal é anterior às novas benesses prometidas por Washington, tendo sido anunciado em 2020. O contrato de investimento é de Janeiro desse ano, antes da pandemia. A nova fábrica de Viana seria a terceira deste tipo na Europa para a BorgWarner.

Para a AICEP, que mediou o negócio, Portugal dá um passo no sentido certo. Em 2022, 66% dos investimentos directos estrangeiros eram centros de competências e apenas 23% eram unidades industriais. Todos esses investimentos têm o seu interesse e papel, mas o de Viana do Castelo representa "mais riqueza, mais bens transaccionáveis, mais investimento muito intensivo em capital e tecnologia e que valoriza a mão-de-obra".

"Quando estamos nestas fases de transição, ou evoluímos ou corremos o risco de deixar de existir", conclui Filipe Santos Costa, que tomou posse agora em Junho e, com a sua equipa, tem no radar 39 novos investimentos possíveis, estando a acompanhar cerca de 100 que se encontram em execução.