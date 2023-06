Estádio José Alvalade recebe final da Liga dos Campeões feminina

Capital portuguesa receberá pela segunda vez o encontro decisivo da Champions feminina, depois do Estádio do Restelo em 2013/14.

O Comité Executivo da UEFA atribuiu ao Estádio José Alvalade a final da Liga dos Campeões feminina de futebol de 2024/25. O recinto do Sporting e a cidade de Lisboa, que concorriam com Istambul, foram a escolha dos responsáveis da UEFA, pelo que a capital portuguesa receberá pela segunda vez o encontro decisivo da Champions feminina, depois em 2013/14 a final ter tido o Estádio do Restelo como palco, com as alemãs do Wolfsburgo a vencerem as suecas do Tyreso, por 4-3.

"A decisão de se realizar no Estádio José Alvalade a final da Champions feminina representa o reconhecimento da capacidade organizativa da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já demonstrada anteriormente num conjunto de eventos entregues pela UEFA. Recordo a final da Liga dos Campeões em 2014, 2020 e 2021 e da Champions feminina em 2014, no Estádio do Restelo", afirmou o presidente federativo.

Fernando Gomes considerou que esta decisão "premeia também o esforço e o investimento que a FPF tem feito no desenvolvimento do futebol feminino".

"É um sinal muito bem-vindo que complementa toda a promoção que temos vindo a fazer no futebol destinado a mulheres, raparigas e meninas que queremos que sejam cada vez em maior número a praticar este desporto", sublinhou, salientando tratar-se de "uma das grandes apostas deste nosso mandato".

Esta será, assim, a 13.ª final de uma prova europeia de futebol a realizar-se em Portugal. Além do anterior encontro decisivo da Champions feminina, a versão masculina já teve finais no Estádio do Dragão, no Porto, em 2020/21, no Estádio da Luz, em 2019/20 e 2013/14, e no Estádio Nacional, em 1966/67, então denominada Taça dos Clubes Campeões Europeus.

O Euro 2004, em que Portugal chegou à final frente à Grécia, teve o embate decisivo no Estádio da Luz. Menos de um ano depois, a 18 de Maio de 2015, o Estádio José Alvalade foi palco da final da Taça UEFA 2004/05, em que o Sporting perdeu por 3-1 com o CSKA Moscovo.

O Estádio do Bessa, no Porto, recebeu a final do Campeonato da Europa de sub-21 de 2006. Já o antigo Estádio da Luz tinha recebido a final da extinta Taça das Taças, na temporada de 1991/92, e a segunda mão da final da Taça UEFA, em 1982/83, com o Anderlecht a sagrar-se campeão depois de empatar 1-1 com o Benfica (vitória dos belgas por 1-0 em Bruxelas).

Em 2019, a selecção portuguesa somou o seu segundo título sénior europeu ao vencer a final da primeira edição da Liga das Nações, cuja final a quatro se disputou em Guimarães e no Porto, com a equipa das "quinas" a derrotar os Países Baixos (1-0) no Estádio do Dragão.

Nos escalões jovens, Portugal também recebeu duas finais (que venceu): a primeira em 1961, quando conquistou o Europeu de sub-18, ao vencer a Polónia por 4-0, no antigo Estádio da Luz, e a segunda em 2003, no Estádio do Fontelo, em Viseu, onde derrotou a Espanha, por 2-1, no embate decisivo do Campeonato da Europa de sub-17.

Liga Conferência em Atenas e Wroclaw

Atenas, na Grécia, e Wroclaw, na Polónia, receberão as finais da Liga Conferência Europa de 2024 e 2025, respectivamente, anunciou ainda a UEFA após a reunião do comité executivo do organismo em Nyon, na Suíça.

O novo estádio Agia Sofia, casa do AEK Atenas, receberá a final da terceira prova de clubes em 2024, enquanto o recinto Slask Wroclaw será palco do encontro decisivo de 2025.

O novo estádio do AEK Atenas nunca foi usado em contexto internacional, pelo que a UEFA vai acompanhar os jogos do clube e da selecção grega até Novembro de 2023 para confirmar a atribuição do local da final.

A mais recente prova europeia de clubes vai mudar a denominação a partir da temporada 2024/25, passando a chamar-se apenas Liga Conferência. O Comité Executivo da UEFA decidiu ainda atribuir a fase final do Europeu feminino de sub-19 de 2025 à Polónia.