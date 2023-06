Benfica questiona critérios da Champions de basquetebol

O Benfica lamentou esta quarta-feira a ausência na fase de grupos da Liga dos Campeões, tendo enviado exposição à Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) para que esta questione a federação internacional (FIBA) sobre os critérios de admissão.

Os campeões portugueses foram uma das 24 equipas confirmadas nas rondas preliminares da Liga dos Campeões (BCL), que disputaram em 2022/23, tornando-se no primeiro clube português a disputar a prova.

O "team manager" dos "encarnados", João Nuno Crespo, considera que a presença nas fases preliminares deixa "um amargo de boca", por ser "um pouco" injusta, defendendo que o processo "devia ser claro e sem subterfúgios".

"Não faz muito sentido que uma equipa polaca, que nunca participou na BCL, tenha acesso directo com um ranking muito inferior ao do Benfica, quando nem sequer o país está à frente do nosso. Já fizemos uma exposição à federação, procurando perceber quais foram os critérios. Não sabemos se pode ser revertido. Custa-nos que a BCL tenha tomado esta decisão, até porque a marca Benfica é mundialmente conhecida. Não me parece que alguma organização possa excluir a marca Benfica", referiu.

O responsável garante que a equipa vai disputar a fase de qualificação se esta decisão se mantiver.

"Esperamos chegar à ambicionada fase de grupos, que é onde o Benfica merece estar por todos os seus desempenhos recentes. A história do clube assim o exige", afirmou. As rondas de qualificação serão disputadas entre 25 de Setembro e 1 de Outubro.