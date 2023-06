Após dois anos de paragem, Simone Biles regressou à competição

Ginasta norte-americana não competia desde os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, por questões psicológicas. Voltará agora no US Classic.

A norte-americana Simone Biles, "estrela" da ginástica mundial, planeia regressar à competição no US Classic no início de Agosto, a primeira prova que efectuará após os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

A informação foi avançada pela federação norte-americana da modalidade (USA Gimnastics), indicando que Biles, que contabiliza sete medalhas olímpicas, quatros das quais de campeã, nos Jogos do Rio 2016, integra a equipa feminina no evento de 5 de Agosto.

A ginasta esteve afastada nos dois últimos anos, após participação conturbada nos Jogos de Tóquio 2020, em que desistiu de algumas provas por questões psicológicas, focando-se, posteriormente, na saúde mental.

Em Tóquio, abdicou da prova geral individual e regressou apenas para competir na trave olímpica, aparelho em que conquistou o bronze e a sua sétima medalha em Jogos Olímpicos, igualando o recorde de medalhas da sua compatriota Shannon Miller.

Após os Jogos de Tóquio, Biles, actualmente com 26 anos, tornou-se uma das maiores activistas na defesa da saúde mental dos atletas.

O US Classic é um dos principais eventos do calendário nacional da federação norte-americana e serve de antecâmara dos nacionais da modalidade, este ano agendados para o final de Agosto em San Jose, na Califórnia.

Em 2018, Biles efectuou o regresso no US Classic, após um hiato de dois anos a seguir aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, mas desta vez, a um ano de Paris 2024, tem tido uma abordagem mais discreta, descartando a pressão vivida antes de Tóquio.