Quarta na TV: um tesouro escondido, um apelo à resistência e Grandes Esperanças

CINEMA

A Origem

AXN, 17h01

Dom Cobb é literalmente um ladrão de ideias e um espião de topo. É especialista em entrar na mente das pessoas e extrair-lhes segredos durante o sono. Agora, tem uma missão ainda mais complexa: implantar uma ideia na mente de alguém. Com argumento e realização de Christopher Nolan, um thriller de acção com Leonardo DiCaprio, Michael Caine, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard e Ken Watanabe. Das oito nomeações que recebeu para os Óscares, colheu quatro estatuetas em categorias técnicas.

Robin Hood

Hollywood, 19h15

Inglaterra, século XII. Robin of Loxley toda a sua vida prestou serviço leal ao rei Richard I, de cognome Coração de Leão. Ao regressar das cruzadas após a morte do grande soberano, vê a cidade de Nottingham atravessar uma grave crise nas mãos do xerife local. Na esperança de salvar a população de toda a iniquidade, junta-se a Little John e cria um grupo de justiceiros, cujas capacidades guerreiras só se podem comparar à sua alegria de viver. Assim nascerá a lenda de Robin Hood, o grande herói fora-da-lei que, roubando aos ricos para dar aos pobres, devolveu a glória e a liberdade ao país que o viu nascer. Nova adaptação do clássico, desta vez pelo estreante Otto Bathurst, um filme de aventura que dá um novo fôlego à lenda de Robin Hood, com as actuações de Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Tim Minchin e Jamie Dornan.

​​Fortaleza: Segurança Máxima

TVCine Top, 21h30

Sequela do filme de acção de baixo orçamento de 2021, Fortaleza, realizado por James Cullen Bressack. Tal como o seu antecessor, foi feito a pensar no “video-on-demand”, meio pelo qual foi lançado nos Estados Unidos, e tem uma presença muito limitada de Bruce Willis. A fortaleza do nome é um retiro ultra-secreto para agentes reformados que Robert Carter Michaels, a quem Willis dá vida, e o seu filho Paul, interpretado por Jesse Metcalfe, protegeram no filme anterior. Desta feita, a esposa de Paul é raptada e os dois têm de a resgatar.

O Tesouro Encalhado

AXN, 23h49

Ben "Finn" Finnegan (Matthew McConaughey) é um surfista amador e bem intencionado que se assume como caçador de tesouros. Obcecado com a procura do lendário Dote da Rainha — 40 arcas de um tesouro que se afundou em 1715 — acaba por perder tudo, incluindo o seu casamento com Tess Finnegan (Kate Hudson) e o seu ferrugento barco "Booty Calls". Para tentar refazer a sua vida, Tess consegue um emprego num iate ao serviço de um multimilionário. Mas quando Finn descobre uma nova pista para descobrir o tesouro, introduz-se a bordo do iate e, graças ao seu charme, consegue convencer o magnata e a sua filha a juntarem-se à busca pelo tesouro espanhol.

SÉRIE

Grandes Esperanças

Disney+, streaming

Uma adaptação que volta a pegar no tomo literário de Charles Dickens Grandes Esperanças para uma minissérie de seis episódios assinada pela mão de Steven Knight, criador de Peaky Blinders. Pip (Fionn Whitehead) é a personagem principal e quem seguimos da infância à idade adulta. Inicialmente um órfão sem perspectivas, a sua vida muda radicalmente devido a circunstâncias curiosas. Pelo caminho, há uma delicioso Olivia Colman no papel clássico de Miss Havisham.

DOCUMENTÁRIO

O Apelo do 18 de Junho

RTP2, 22h58

Feliz Olivier retrata os acontecimentos da queda de França durante a Segunda Guerra Mundial, e, mais especificamente, a reacção do general Charles de Gaulle face ao pedido dos termos de paz que o marechal Pétain faz a Hitler. O recém-nomeado Gaulle terá voado para Londres para pedir ajuda militar a Churchill e é de lá, no dia 18 de junho de 1940, que De Gaulle faz um apelo à resistência francesa (e europeia) através dos microfones da BBC. Tudo o que aconteceu para tornar esse momento é espelhado neste documentário.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

No actual cenário económico é urgente saber a visão do país de Mário Centeno, Governador do Banco de Portugal. Em entrevista com Vítor Gonçalves no fórum do BCE, em Sintra, o economista toca em assuntos importantes como os juros dos depósitos, os custos da habitação, a inflação e o rendimento.