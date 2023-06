Mais de 60 produtores de vinho e outros sabores a bordo do Douro TGV em Vila Real

O evento “Douro TGV” regressa no próximo fim-de-semana a Vila Real para promover a gastronomia e os vinhos do Douro e de Trás-os-Montes e, à boleia destes, também o a actividade turística na região.

O evento Douro TGV regressa ao centro histórico de Vila Real com 65 produtores a bordo, entre quinta e sexta-feira, para promover os vinhos da região, a gastronomia e o turismo, anunciou esta terça-feira a organização.

"É um momento de promoção do território. É um momento em que se apresenta o melhor que se faz na gastronomia, na enologia e no turismo", afirma, em declarações à agência Lusa, Nuno Augusto, presidente do Regia Douro Park — Parque de Ciência e Tecnologia de Vila Real, que organiza o Douro TGV (siglas de turismo, gastronomia e vinho).

O responsável sublinha que o objectivo do Douro TGV é divulgação destas três áreas, motores que considera serem importantes para o desenvolvimento da economia local. E acrescenta que, em 2023, o evento está inserido no Douro — Cidade Europeia do Vinho 2023.

A iniciativa arranca na quinta-feira (29 de Junho) com um momento enogastronómico, durante o qual se fará uma harmonização dos vinhos vendedores das edições anteriores do concurso Douro TGV com os pratos típicos desta região, tais como a vitela maronesa, as tripas aos molhos, o covilhete e os doces tradicionais cristas e tripas.

Depois, na sexta-feira realiza-se a quinta edição do concurso de vinhos Douro TGV e a mostra de vinhos e sabores, que contará com a participação de cerca de 65 produtores das regiões do Douro e de Trás-os-Montes.

Segundo Nuno Augusto, esses agentes económicos vão "apresentar as novidades do melhor que se faz nas regiões produtoras de vinho" daquele território.

O evento decorre novamente no edifício do antigo Governo Civil, no centro histórico da cidade de Vila Real. E este ano insere-se então na Cidade Europeia do Vinho, que coloca em destaque todo o Douro e os 19 municípios agregados na Comunidade Intermunicipal (CIM).

A programação da Cidade Europeia do Vinho inclui a realização de mais de 600 actividades, ao longo de todo o ano, que englobam conferências, workshops, espectáculos, feiras e provas de vinhos.