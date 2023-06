Professores satisfeitos com o exame de Filosofia do 11.º ano

“Uma boa prova.” É assim que a Sociedade Portuguesa de Filosofia (SPF) classifica o exame da disciplina realizado nesta terça-feira. E que, neste ano, se apresentou “mais equilibrado” no que respeita ao peso dos itens de escolha múltipla.

A SPF tem chamado a atenção, nos últimos anos, para “o eventual peso excessivo” destes itens “ao ponto de praticamente bastar o sucesso nos itens de selecção para que o aluno tivesse classificação positiva”. Já a prova deste ano parece ser “mais equilibrada na distribuição de itens obrigatórios e opcionais, deixando também assim mais liberdade aos alunos para escolherem entre itens de resposta aberta e itens de selecção”, refere a SPF no seu parecer ao exame deste terça-feira. O número total de itens de escolha múltipla continua, contudo, a ser o mesmo: 10 em 18.

A prova de Filosofia faz parte do leque de exames do 11.º ano. Estavam inscritos 11.698 alunos. A desta terça-feira era composta, como já se referiu, por 18 itens: 12 cujas respostas contam obrigatoriamente para a nota e outros seis opcionais, contribuindo para a classificação final apenas os quatro que tenham melhor pontuação.

Todas estas perguntas opcionais “incidem apenas em questões de respostas fechada [tipo cruzinhas] o que pode contribuir para alterar os resultados por relação aos dois últimos anos lectivos”, alerta, pelo seu lado, a Associação de Professores de Filosofia (APF).

No seu parecer, a APF considera que “tanto a extensão como o grau de exigência da prova são adequados face aos documentos curriculares em vigor e à faixa etária dos alunos que frequentam o ensino secundário”. Destaca que as perguntas, “cujas respostas contribuem obrigatoriamente para a classificação final, incidem em capacidades e conhecimentos desenvolvidos ao longo do percurso escolar” e que existem “itens de construção que exigem uma mobilização complexa de capacidades de problematização, argumentação e de refutação, que transcendem a mera reprodução de conhecimentos”.

Também a Sociedade Portuguesa de Filosofia refere que a prova “é clara e correctamente estruturada e contém itens de natureza e grau de dificuldade bastante diversos, incluindo o devido e imprescindível lugar à aplicação, por parte dos alunos, das competências filosóficas de grau superior, nomeadamente, as de análise crítica de problemas e perspectivas filosóficos e de argumentação de uma forma autónoma”.

David Hume, Immanuel Kant e John Rawles estão entre os autores abordados neste exame.