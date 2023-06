Exame de Física e Química A: professores assinalam prova “extensa” e complexa

O exame de Física e Química A de 11.º ano, realizado nesta segunda-feira, foi “extenso” e teve um grau de complexidade “elevado, mas, ainda assim, adequado ao nível etário dos alunos”, assinala a Associação Portuguesa de Professores de Física e de Química (APPFQ). No conjunto, a prova foi composta por 24 itens: 16 obrigatórios e oito itens dos quais apenas os quatro com melhor pontuação contribuem para a classificação final.

Num parecer publicado esta segunda-feira no site da APPFQ, os professores da disciplina dão conta de que “a circunstância de os itens complexos serem numerosos e envolverem sucessivos contextos diferenciados, agravados pelo pouco tempo para análise e ponderação, coloca muita pressão sobre os alunos e compromete o seu desempenho”.

“A prova permite que os alunos atinjam facilmente um nível suficiente, mas que muito poucos alcancem um nível bom ou muito bom”, sublinha a associação. A questão do tempo para resolver a totalidade do exame foi também destacada por alguns dos alunos ouvidos pelo PÚBLICO à saída da prova, com estudantes a notar a complexidade de alguns itens em relação a exames de anos anteriores, os quais exigiram mais tempo para a resolução.

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Educação ao final do dia, estavam inscritos no exame 40.625 alunos, dos quais 31.169 realizaram a prova (76,7% do total de inscritos).

Por outro lado, consideram os professores de Física e Química A que o exame é “criativo e interdisciplinar” uma vez que “avalia o conhecimento dos conteúdos curriculares e a forma como esses conhecimentos são aplicados e mobilizados em tarefas que envolvem áreas de competências desenvolvidas no cumprimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” tais como linguagens e textos, pensamento crítico e pensamento criativo, raciocínio e resolução de problemas e informação e comunicação.

Apesar disso, entende a APPFQ que “há um número elevado” de itens que versam sobre essas competências, “ao invés dos conteúdos de Física ou de Química”. “Compreende-se que a disciplina de Física e Química A, pelas suas características, convida a provas desta natureza, mas não deve recair sobre uma mesma disciplina o ónus de avaliar numa mesma prova tantas, tão diversificadas e complexas competências transversais em simultâneo.”

No que respeita ao número e ao valor das cotações atribuídas às questões das duas componentes do exame (Física e de Química), a associação considera a prova equilibrada, "quer nos itens que contribuem obrigatoriamente para a classificação final, quer nos itens que apenas contribuem para a classificação final nas quatro respostas que obtenham melhor pontuação". "Contudo, o tempo necessário para responder aos itens da componente de Física é muito superior, uma vez que estes apresentam um maior grau de complexidade cognitiva."

Quanto ao conteúdo científico, os professores referem que os itens estão correctos e que apresentam uma formulação clara. Todavia, um deles (item 9) “não é realista”. “A massa volúmica do planeta é mais de 100 vezes superior à da Terra e mais de 20 vezes superior ao do planeta mais denso conhecido (exoplaneta PSR J1719-1438 b). Contudo, é aceitável, dado que o recurso à banda desenhada remete para o contexto da fantasia”, conclui a APPFQ.