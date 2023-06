A tentação europeia

Ainda muita água tem de passar sob a ponte até que possamos conhecer o próximo presidente do Conselho Europeu. Mas a verdade é que a hipótese de António Costa vir a ocupar o cargo já não pode ser considerada uma hipótese académica ou remota. A possibilidade de os socialistas europeus se manterem como a segunda maior força política no Parlamento Europeu depois das eleições de 2024 logo depois do PPE torna plausível o cenário da recondução de Ursula Von der Leyen à frente da Comissão e abre espaço a uma candidatura socialista para o cargo de presidente do Conselho. Nesse quadro, António Costa parece ser uma hipótese real. De acordo com fontes europeias citadas pelo PÚBLICO, o primeiro-ministro português é mesmo visto como “incontornável”. Falta, reitero, que todos estes astros se alinhem e que — ponto essencial — seja essa a escolha do próprio Costa. Não é pouco. Mas há aqui ingredientes suficientes para que valha a pena refletir sobre o tema em termos abstratos.

