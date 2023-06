Porque é que não fazemos ideia do que se passa na Rússia?

À nossa volta toda a gente comenta a guerra na Ucrânia. Ouvimos pessoas bem informadas, que há muito falam de guerras ou de política russa, e ficamos impressionados. Nuno Rogeiro é óptimo a falar de material militar e a citar fontes secretas que lhe dizem coisas que ele nem sempre pode revelar por razões de segurança. José Milhazes é excelente a descobrir vídeos obscuros no Telegram de gente que detesta Vladimir Putin. O major-general Agostinho Costa é impecável nos modos com que se dirige aos pivôs televisivos – “obrigado, sotor, é um gosto” – e a dominar a geografia da Ucrânia e o nome das altas patentes do exército russo, pelo qual nutre manifesta paixão. Aprendo muito com todos eles. Excepto isto: perceber o que realmente se está a passar na Rússia e na guerra da Ucrânia.

