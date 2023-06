Putin afirma que militares russos “impediram uma guerra civil”

Esta terça-feira de manhã, com o ministro da Defesa ao lado, o Presidente russo, Vladimir Putin, discursou perante um grupo de militares e membros das forças de segurança que foram chamados no sábado a travar o grupo de mercenários da Wagner que marchava rumo a Moscovo. “Vocês impediram uma guerra civil”, declarou Putin.

O discurso de Putin foi feito no Kremlin em frente a um grupo de cerca de 2500 militares, entre elementos das Forças Armadas e da Guarda Nacional, que participaram nas acções para neutralizar a marcha dos mercenários. “Nem o Exército nem o povo estavam do lado dos amotinados”, garantiu o Presidente russo, pedindo ainda um minuto de silêncio para homenagear os militares mortos durante a insurreição do grupo Wagner.

Reforçando a ideia que tem presidido às acções de praticamente toda a elite política e militar russa desde que a rebelião falhou, Putin insistiu na união e coesão da sociedade em torno do regime, afastando qualquer ideia de que o seu poder tenha sido beliscado pelo motim. “A nossa determinação e coragem, bem como a consolidação de toda a sociedade russa, foram enormes e tiveram um papel crucial para superar estes obstáculos e o motim”, declarou.

O Presidente russo também fez questão de deixar claro que não foi obrigado a retirar forças militares da Ucrânia para travar a rebelião

Na véspera, Putin tinha feito um discurso dedicado aos combatentes do Wagner que participaram na revolta, em que lhes agradeceu terem recuado para evitar um confronto directo com as forças leais ao regime e divulgou a tese de que teriam sido manipulados pelas chefias do grupo paramilitar.

Entretanto, continuam a ser dados vários passos para a efectiva dissolução do grupo Wagner, pelo menos nos moldes pelos quais era conhecido. O Ministério da Defesa russo informou esta terça-feira que será iniciado o processo de transferência de “equipamento militar e unidades activas” dos paramilitares para as Forças Armadas regulares russas.

Se o desejarem, os elementos do grupo, quase todos militares com uma vasta experiência de combate, podem incorporar-se nas Forças Armadas russas. Em alternativa, segundo explicou Putin, podem viajar para a Bielorrússia, onde o grupo de mercenários deverá manter algum tipo de actividades, ainda não especificadas, ou retirar-se da vida militar.

Tudo indica que Yevgeny Prigozhin (Ievgueni Prigojin, segundo a transliteração portuguesa) também estará na Bielorrússia, conforme davam conta as primeiras notícias logo após o recuo no sábado. Um jacto que pertence ao líder do grupo Wagner foi detectado a aterrar em Minsk esta terça-feira, acreditando-se que o comandante militar estivesse a bordo.

O presidente da comissão dos serviços secretos do Senado dos Estados Unidos, Mark Warner, disse à NBC News ter informações de que Prigozhin está na capital bielorrussa, num “dos únicos hotéis de Minsk que não têm janelas” – uma referência irónica ao receio que o líder do grupo de mercenários terá de poder ser eliminado pelos serviços secretos russos.

O Kremlin, porém, disse não ter quaisquer informações acerca do paradeiro do antigo aliado de Putin. Na véspera, Prigozhin defendeu as acções levadas a cabo pelos mercenários, mas garantiu que não tinha como objectivo derrubar o Governo russo.

O Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, pronunciou-se publicamente pela primeira vez desde a rebelião, lamentando um acontecimento que disse ter sido “doloroso de assistir”. “Muitos bielorrussos também o sentiram no seu coração, porque a pátria é apenas uma”, acrescentou, sem, contudo, revelar pormenores acerca do seu papel como mediador do conflito entre o grupo Wagner e as forças russas.