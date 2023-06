“Dimensão étnica” do conflito no Sudão preocupa Nações Unidas

Relatos de assassinatos arbitrários de minorias não-árabes na região do Darfur trazem de volta o espectro do genocídio. ONU prevê que o número de refugiados ultrapasse um milhão nos próximos meses.

O conflito no Sudão está a escalar para “níveis alarmantes”, principalmente no Darfur, região onde as Nações Unidas já vêem uma “dimensão étnica preocupante”, de acordo com o ACNUR, a agência da ONU para os refugiados.