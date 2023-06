Ala mais à direita do PP espanhol empurra o partido para os braços do Vox

A líder do PP na Extremadura, que cortara as negociações com a extrema-direita por questão de princípios, voltou atrás pressionada pela ala de Isabel Díaz Ayuso, a presidente da comunidade de Madrid.

A presidente da comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, já fez cair um líder do Partido Popular. Pablo Casado não resistiu à pressão da ala mais à direita do partido, depois de o seu cordão sanitário em torno do Vox não ter resultado em dividendos eleitorais, nem para lhe dar mais votos nem para reduzir a influência do partido de Santiago Abascal, e saiu pela porta pequena. Alberto Núñez Feijóo não quer cometer o mesmo erro, agora que o seu sonho de chegar à presidência do Governo espanhol está à distância de menos de um mês, a julgar pelas sondagens.