PS ameaça chumbar estratégia de Moedas para habitação em Lisboa

Um maciço desinvestimento na habitação para as classes médias e para os jovens, metendo-se na gaveta o Programa Renda Acessível (PRA), com a esmagadora maioria das chaves desse instrumento a ser entregue apenas daqui a uma década. É assim que o PS vê a proposta de Carta Municipal da Habitação para a capital desenhada pelo executivo liderado por Carlos Moedas, cuja versão definitiva é discutida e votada, esta quarta-feira, em reunião de vereação. Por essa razão, e se mudanças de vulto não forem efectuadas no documento que havia sido apresentado, em Fevereiro passado, por Moedas e a vereadora da Habitação, Filipa Roseta, o mesmo será chumbado. O voto dos socialistas é necessário para o viabilizar, tendo em conta as críticas já antes feitas pelos outros vereadores sem pelouro.

A posição do maior partido da oposição na autarquia lisboeta foi tornada pública, ao início da tarde desta terça-feira, através de um comunicado emitido pelo seu gabinete. Nele se explica que o PS não está em condições de validar a carta nos termos em que é agora apresentada. Isto porque, alega-se, o instrumento representará uma “estrondosa desistência do maior programa da CML para a fixação de jovens e famílias de classe média, num momento em que a cidade atravessa uma crise de preços sem paralelo, e à diminuição do ritmo de construção, mesmo com tantos projectos em carteira do anterior mandato e com dinheiro público e do PRR como a CML nunca teve”.

Uma avaliação feita como base na leitura do documento de 147 páginas que a Câmara de Lisboa preparou nos últimos meses, resumindo toda a sua estratégia para o sector, e que será defendido esta quarta-feira por Filipa Roseta em reunião pública de vereação. Dessa análise, os socialistas dão especial relevo ao que qualificam como “inaceitável desistência da construção de casas para os jovens e famílias das classes médias” por parte do executivo liderado por Moedas. Uma interpretação resultante da constatação de que a grande maioria dos 1500 apartamentos destinados a esses segmentos apenas será disponibilizada a partir de 2033.

Esse milhar e meio de casas para as classes médias e os jovens resultam da soma de operações de construção de habitação acessível, em parceria entre a câmara e promotores privados, e do programa municipal cooperativo. Olhando para o primeiro, e a fazer fé na planificação estabelecida, constata-se que a esmagadora maioria dos fogos, 1128, será entregue “até 2033”, prevendo-se que 103 sejam disponibilizados até 2028 e apenas 68 até 2026. Já o programa cooperativo aponta para a entrega de uma centena de habitações até 2026, para depois entregar 281 até 2028, a que acrescem 152 até daqui a uma década.

Observando esta calendarização, e focando-se no mais importante daquele par de instrumentos de disponibilização de habitação, a vereação socialista não tem dúvidas em afirmar que, “quando Lisboa vive a mais grave crise habitacional em duas décadas, incidindo essencialmente nos jovens e famílias de classe média, Carlos Moedas desiste também do Programa de Renda Acessível”. O que se assume como especialmente gravoso, consideram, porque essas serão as “únicas casas direccionadas para as famílias de rendimentos intermédios”.

A vereação socialista diz que os programas PRA “estão parados, sem um único concurso lançado nestes quase dois anos, com Moedas a prever entregar apenas 171 casas até 2028, todas resultado de programas adjudicados e em curso ainda no tempo da gestão do PS”, sob liderança de Fernando Medina. “Lisboa nunca teve uma crise habitacional como esta e, mesmo com mais de 300 milhões de euros garantidos pelo Governo a fundo perdido, a CML não hesitou em atirar para a gaveta o programa habitacional que respondia à maior carência habitacional na cidade”, acusam.