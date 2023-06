Eu especulo, tu especulas, ele especula…

Espertina repentina, implacável e definitiva. Quatro e quarenta e sete da manhã. “Não vou voltar a adormecer. E se não me levantar, vou ficar a rebolar de um lado para o outro até me cansar. Não vale a pena”.

Levantei-me. Enchi um copo de água e peguei num livro (O Barulho das Coisas ao Cair, de Juan Gabriel Vásquez).

Às vezes, ler embala-me. Quer dizer, depende da leitura e da hora. Acho que isto acontece com toda a gente. Ainda não me aconteceu com O Barulho das Coisas ao Cair. Mas a verdade é que ainda agora o comecei. “Não há mania mais funesta, nem capricho mais perigoso, que a especulação ou a conjectura sobre os caminhos que não percorremos.”, lê-se na página 39. Pousei o livro e saí de casa. Eram 5h45. O dia começava a clarear. Cheguei a Paço d’Arcos antes das 6. Estava fresco.

– Bom dia! Temos de pôr o sonho a andar, não é? Quando o homem sonha, o mundo avança – disse-me um caminhante na casa dos 60, e de T-shirt empapada em suor, ao ultrapassar-me em passo acelerado.

– Bom dia! – respondi, surpreendido, corrigindo mentalmente o verso: “Que sempre que um homem sonha o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança”.

Segundos depois, o caminhante voltou-se para mim, andando às arrecuas num ritmo impressionante, e bateu palmas meia dúzia de vezes.

O bater de palmas pareceu-me irónico. “Adivinhou-me o pensamento?”, pensei. “Se calhar não gostou da minha presunção corretiva…”

Algumas curvas depois, e depois de olhar para trás algumas vezes com cara de poucos amigos, desapareceu de vista. Parei logo a seguir para olhar o mar e refletir na minha apressada correção mental às palavras simpáticas e motivadoras do senhor suado.

– Endireita as costas, marreco.

“É comigo?”, perguntei-me, olhando para trás, interrompendo a reflexão que ainda não desvendara qualquer caminho. (Senti que podia ser comigo, pois estava com um pé pousado no muro, cotovelo apoiado no joelho e costas arredondadas).

– Eh pá, essa figura também não vale a pena fazeres porque as pessoas também não andam assim com os braços para trás – exclamou uma senhora, seguramente com mais de 70 anos, gesticulando com vigor para um senhor a roçar os 80 que exibia uma corcunda (arrisco) irreversível. O homem ignorou a repreensão e manteve os braços pendurados ao lado da cintura e o queixo para cima, teimando na postura. No rosto, exibia uma máscara de profundo enfado.

– Daqui a bocado vais sozinho! Olha para ti, homem, tem vergonha… – acrescentou a senhora.

“Ainda nem o sol nasceu e já está o pobre homem a levar na cabeça”, pensei, esforçando-me ao máximo para evitar uma muito reprovadora careta.

Ao passar por mim, vendo a expressão que não fiz e as palavras que não disse, a senhora virou ligeiramente a cabeça na minha direção para me olhar com desdém. Ao notar a distração da companheira, o senhor encolheu os ombros, franziu a testa e sorriu-me.

Dei-lhe o troco num eloquente revirar de olhos: “Diz-se tanto sem abrir a boca”.

E lá voltei eu a armar-me em vigilante do pensamento alheio para especular um caminho que não percorri.

O entusiasmo por desvendar o incerto é uma armadilha perigosa. Que sei eu daquele casal, do que pensam, das conversas que já mantiveram sobre posturas, ou da irreversibilidade da corcunda do senhor para fazer juízos de valor? E eu sei lá se o senhor da T-shirt empapada em suor conhece a Pedra filosofal de cor e salteado. Se calhar, estava só a abreviar. Quem sou eu, que nem sei o poema todo, para o corrigir?

Dei meia-volta e dirigi-me a casa. Enquanto conduzia, e ainda a remoer nos juízos sobre aparências, da arte de supor, prever e omitir opinião sobre hipóteses não verificadas, vêm-me à lembrança as profecias de alguns videntes que ouvi nos últimos dias:

“Eu acho que Putin agora vai estar mais atento…”

“Quanto a mim, Prigozhin agora vai optar por…”

“Parece-me que Sérgio Conceição agora vai querer…”

“Não tenho grandes dúvidas de que agora António Costa está a planear…”

“É quase uma certeza para toda a gente que Marcelo Rebelo de Sousa agora está a preparar…”

Contagioso, isto. Maldita insónia.

O autor escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990