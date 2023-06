Magistrados e advogados juntam-se para apelar a textos sintéticos nos tribunais

Texto escrito pelo antigo juiz do Supremo Santos Cabral, pelo ex-procurador distrital de Coimbra Euclides Dâmaso e pelo advogado Castanheira Neves foi subscrito por 32 profissionais do sector.

É um apelo subscrito por 35 profissionais do sector da Justiça, muitos dos quais nomes sonantes que nos habituamos a ouvir no dia-a-dia. Juntaram-se para defender o fim do que chamam uma “cultura de excesso”, pedindo a juízes, procuradores, advogados e solicitadores que façam textos jurídicos sintéticos. E alertam: com peças demasiado longas “o essencial perde-se” no meio de tanta “palha”.