Costa promete ficar, mas IL e Chega desvalorizam garantias e BE pede foco no país

IL e Chega consideram que as palavras de primeiro-ministro ao PÚBLICO não são suficientes e BE diz que assegurar estabilidade é “resolver os problemas da vida das pessoas”.

Rui Rocha, Mariana Mortágua e André Ventura reagiram à notícia de que o primeiro-ministro não pretende ocupar nenhum cargo na União Europeia por considerar ser o "garante da estabilidade" de Portugal. O líder da Iniciativa Liberal (IL) desvaloriza as palavras proferidas por António Costa, a coordenadora do Bloco defende que o maior contributo para a estabilidade do país é travar o aumento dos juros no crédito à habitação e as rendas elevadas, e o líder do Chega pede ao primeiro-ministro que clarifique as suas intenções.

Se o chefe do Governo "assegura que não está interessado numa função europeia, é provável que esteja. Temos um historial de declarações de António Costa que depois se traduzem em promessas e coisas que não cumpre. Portanto, isto se calhar é um sinal de que há algum interesse", apontou Rui Rocha em declarações aos jornalistas nesta segunda-feira.

Para o liberal, a verdade é que Costa "também não tem estado interessado em fazer a sua função de primeiro-ministro". "Não vale a pena entrarmos em ansiedades quanto ao futuro do senhor primeiro-ministro. O fundamental é o futuro do país e já percebemos que não se resolve com António Costa nem em Portugal nem em Bruxelas. É preciso construir uma alternativa", disse.

A opinião de Mariana Mortágua vai ao encontro da de Rui Rocha. A bloquista considera que o "maior contributo para a estabilidade do país é resolver os problemas da vida das pessoas", nomeadamente o aumento dos juros do crédito à habitação e as rendas elevadas. Mortágua considera que essa "é a única estabilidade que interessa" e que, de cada vez que o Partido Socialista toma decisões, como, por exemplo, "mudar as regras do acesso ao apoio à renda (...), não está a contribuir" para a mesma.

Já o líder do Chega vai mais além. André Ventura acusa a "máquina socialista" de estar a preparar tudo para garantir que Costa assumirá um cargo europeu e pede esclarecimentos: "É evidente que António Costa está em campanha; que a máquina socialista está em campanha para colocar António Costa no Conselho Europeu."

Depois de o Presidente da República avisar que a saída de Costa levaria a uma "imediata dissolução do Parlamento" e a eleições antecipadas, esta decisão "seria de uma tremenda irresponsabilidade, egoísmo, comodismo político e cobardia política", constatou Ventura em conferência de imprensa.

Para o político, "era importante que António Costa clarificasse se está ou não disponível, no curso deste mandato, para assumir qualquer lugar" na União Europeia, alertando para que, se este sair do cargo que actualmente exerce, o Governo ficará "nas mãos de Fernando Medina". "Todos compreendemos que isto seria uma tragédia portuguesa. Esta tragédia deve ser desmentida e esperamos que durante as jornadas parlamentares [a decorrer] na Madeira o PS tenha oportunidade" de o fazer. Caso contrário, o debate do estado da nação, no próximo dia 20, "será marcado por este assunto", alertou.

Palavras de Costa não são surpresa para o PS

O líder do grupo parlamentar do PS comentou que "não é uma surpresa" o primeiro-ministro ter dito que não está disponível para ocupar qualquer cargo na União Europeia, depois das eleições europeias de 2024. "O que o senhor primeiro-ministro faz, mais uma vez, é para a estabilidade, para continuar as políticas e para obter os bons resultados que temos tido e, por isso, não é, para nós, uma surpresa", disse Eurico Brilhante Dias.

O líder do grupo parlamentar socialista falava à margem de uma visita às obras do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, no Funchal: "Não é uma surpresa", reiterou, sublinhando que "o PS, e em particular o senhor primeiro-ministro, sempre foi a estabilidade e a continuidade políticas".

"Aliás, vimos isso com a confirmação de algo que é evidente. Temos um projecto político sufragado pelos portugueses para chegar a 2026, para concretizar os projectos e o programa do Partido Socialista, que hoje é Governo, até 2026, e é isso que estamos a fazer aqui também na Madeira", reforçou.

Na Madeira, onde se encontra a propósito das jornadas parlamentares, Eurico Brilhante Dias referiu ainda que "todos os governos têm fases diferentes".

Notícia actualizada às 15h18