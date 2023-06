Scooter é o cão mais feio do mundo — e é adorável

Scooter nasceu com as patas traseiras deformadas e esteve para ser eutanasiado. Foi resgatado e venceu o concurso que quer promover a adopção animal.

Scooter é um cão de crista chinês com sete anos e, para o júri da feira Sonoma-Marin, em Petaluma, na Califórnia, não há dúvidas: é o cão mais feio do mundo. Foi o vencedor da edição de 2023 do concurso que, já há 50 anos, distingue os cães mais feios.

O vencedor deste ano nasceu com as duas patas traseiras deformadas e precisa de uma espécie de cadeira de rodas para conseguir andar, com a força das duas patas dianteiras. Tem a língua permanente de fora e o (escasso) pêlo espetado como uma crista, tal como fazia adivinhar o nome da espécie.

O júri achou-o muito fácil de amar: “Da forma mais querida possível, ele faz-me lembrar um hipopótamo peludo”, disse Catherine Liang, uma das juradas da competição, citada pelo New York Times.

De acordo com a sua biografia, Scooter esteve a poucos passos de ser eutanasiado, no Arizona, quando ainda era um cachorro, mas foi resgatado e está “não apenas a sobreviver, mas a prosperar”, lê-se. “Não faz ideia de que é diferente de qualquer outro cão.”

A competição de Scooter A competição de Scooter A competição de Scooter A competição de Scooter Fotogaleria A competição de Scooter

A tutora Linda Elmquist diz tê-lo amado à primeira vista. “Foi um pouco triste, ao início, ver a condição em que ele estava”, afirma, citada pelo The Guardian. “Mas quanto mais interagia com ele, mais me apercebia de que ele era realmente adorável.”

E, defende, o que conquistou os jurados foi a forma como “é capaz de cuidar de si mesmo”: “Desafiou todas as probabilidades e mostrou o verdadeiro significado de resiliência e determinação.” “Estou muito feliz e muito orgulhosa de Scooter”, remata.

O evento serve para promover a adopção de cães e celebrar as imperfeições. Começou, há 50 anos, como uma forma de arrecadar fundos para a Petaluma’s Old Adobe Association.

Em 2022, o vencedor foi Mr. Happy Face, arraçado de chihuahua com 17 anos, que se tornou numa celebridade online.

Foto Scooter, o vencedor

Mas os cães de crista chineses são adversários de peso: já conquistaram o título de mais feios do mundo dez vezes desde 2000.