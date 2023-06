Descentralização ou centralização?

Realizou-se na passada semana, em Évora, a reunião do Conselho de Ministros. De entre as diversas medidas aprovadas, mereceu destaque a construção do novo Hospital Central do Alentejo, considerando o Governo que se trata de "uma obra estrutural para toda a região". Mas será mesmo? Em que medida esta obra será relevante para os alentejanos que vivem fora do distrito de Évora, tendo em conta as distâncias que os vão separar do novo hospital? Existem actualmente três hospitais distritais no Alentejo, um em cada distrito, que já hoje se confrontam com imensas carências. Não é difícil acreditar que, inaugurado o novo hospital, se vão acentuar as carências dos hospitais de Beja e Portalegre. O Alentejo é um enorme território, um terço da totalidade do país e maior do que alguns países europeus, como é o caso da Bélgica. Portalegre fica a mais de 100km de Évora, Sines a 168km, Odemira a 165km. Será legítimo pedir a estes cidadãos que percorram estas distâncias para tratar de problemas de saúde importantes? O que nos leva à questão seguinte. Faz sentido que o Alentejo seja uma única região? Em Évora dirão certamente que sim. E em Portalegre e Beja, é isso que querem?

J. Sequeira, Lisboa

O estado a que chegou o Estado

Há mais de 20 anos que, de quando em quando, as autoridades intervêm no estuário do Tejo com vista a impedir a apanha dos bivalves com riscos para a saúde. Já há mais de um ano que não me lembro de qualquer notícia relativa à intervenção das autoridades do Estado para impedir a apanha dos bivalves, senão agora em que foram identificados cerca de 250 imigrantes nessa tarefa. Atendendo aos riscos para a saúde pública, seria de pensar que as autoridades teriam tomado medidas para parar tal apanha ilegal. Afinal tudo continuou na mesma ou pior. Este tipo de comportamento de relaxe do Estado leva a pensar duas coisas: o perigo para a saúde pública é diminuto ou então é tão bom para a economia que vale a pena fechar os olhos, ou não?

Mário Pires Miguel, Reboleira

Presidente em Pedrógão

Para em definitivo calar quem fala fora de ocasião, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a 24 de Junho, depois de estar com a população, no São João no Porto, foi a Pedrógão Grande. Esteve junto ao memorial às vítimas dos fogos em 2017. Presidente que não foi convidado, como deveria ter sido, para a pretensa inauguração do memorial. Presidente que esteve com e em Pedrógão Grande desde o primeiro momento em 2017, e sempre acompanhou, lá, a situação. Presidente que merece mais consideração, mais respeito, e tantos devem saber evitar o aproveitamento de situações muito trágicas para aparecerem e dizerem o que não tem um mínimo de conteúdo e substância para ser dito.



Augusto Küttner de Magalhães​, Porto

Bárbara Reis e a Música e o Teatro

Bárbara Reis no PÚBLICO de sábado explica urbi et orbi para este jardim à beira-mar plantado os benefícios que adviriam se houvesse um verdadeiro e bom ensino da música na escolaridade obrigatória e certamente teatro. Fácil é de perspectivar também belas-artes de par com as matérias habituais. Mesmo nas matérias habituais, há problemas sérios, por exemplo devia existir o ensinar ‘a falar’, expor um tema, argumentar, enfim, o ensino da retórica, pois salta à vista que, mesmo nos que falam a nossa língua, os portugueses falam, isto é, exprimem-se muitíssimo pior, para o mesmo nível de educação, do que os brasileiros, angolanos, etc. Já agora convinha também questionar o mito urbano de que os portugueses falam bem….o inglês! E melhorar muito.

O Ministério da Educação está a braços com uma crise sindical monumental. Não tem de certeza energia para fazer isso. Correu recentemente informação sobre dados estatísticos em que os professores do secundário em Portugal têm uma remuneração próxima da de França. Isso abona apesar de tudo em favor do Estado social que temos, apesar de tantos e tantos problemas. Isso não é dito, porém. E outras classes-chave do Estado social ou do Estado regaliano? Discutir isso seria bom para reformar?

E de novo a música: o Governo seria favorável a um ensino mais profissional da música? Não sabemos. A oposição? Não sabemos. A AR tem um pensamento sobre isso? Não sabemos. Seria uma reforma estrutural? Seria!

José Elias de Freitas, Lisboa