Pelos caminhos de Roosevelt

São cinco milhões de passos desde o Monte Springer, na Geórgia, até ao Monte Katahdin, no Maine. Mais de três mil quilómetros, ou Lisboa-Kiev em linha recta. O Trilho dos Apalaches é o maior do mundo e atravessa montanhas, florestas, rios e algumas cidades ao longo do Leste dos Estados Unidos. Todos os anos, umas centenas de aventureiros fazem-no de uma ponta à outra, de mochila às costas, dormindo em tendas e superando o receio de ursos e cobras, de tempestades e quedas, de ocorrências não tão comuns como se possa temer, mas não impossíveis. É uma empreitada para uns seis meses, tantos quanto o clima o permite, da Primavera ao Outono.