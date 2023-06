O Coração Ainda Bate. A sede do coração

Tenho descoberto que as fraquezas de cada um não devem ser, por justiça, comparáveis às dos outros. Cada um veio com as suas, como uma espécie de defeito de fabrico. Por isso, generalizar é tão arriscado. Ainda que depois o mesmo molde permita o encaixe de muitos.

Tive um grande desgosto quando Amy Winehouse morreu. Sabíamos todos como tinha feito das drogas o seu modo de vida, um processo muito destrutivo e pouco recreativo. Uma fuga de si mesma, quando milhões gostariam tanto de mergulhar no seu íntimo. Mas o que ela queria era fugir de si própria, provavelmente da sua dor. O amor e o seu eventual fracasso vêm só sublinhar a dor que já lá está. Não são os outros que nos fazem mal, somos nós que deixamos. E lá morreu a rapariga frágil que cantava como se fosse muito antiga. Foi isso que senti quando a ouvi da primeira vez. Era uma voz sem tempo, como se fosse Ella ou Billie.

Mas depois veio o dia em que ela morreu no meio das suas pequenas coisas, sem ajuda possível, apenas porque não queria ser ajudada. Maldita dor que se torna maior do que tudo.

Quando hoje sou apanhada desprevenida por uma canção dela, não há maneira de não me comover. Amy Winehouse foi a primeira desconhecida que me partiu o coração. E deixou-me uma certeza: há pessoas que não querem mesmo ser salvas.

Isto não tem quase nada a ver com a história que se segue, ou, antes, tem um bocadinho.

A notícia falava de uma mulher que morreu aos 30 anos porque bebia nove litros de Coca-Cola por dia. E isto durava há muito tempo. (Sendo certo que 30 anos é uma idade muito injusta para se morrer.) A mulher fez-me lembrar Amy – não tendo absolutamente nada a ver, mas pelo lado de uma quase invencibilidade que impressiona, assusta e traz piedade aos nossos corações.

Obviamente que qualquer uma delas, tão nova, saberia que esta entrega desmedida aos excessos nada poderia trazer de bom. Era uma corrida de carro às cegas e com muitas curvas pela frente.

Reparem, nada sei sobre a mulher que bebia nove litros de Coca-Cola por dia. Sei lá se teria outras complicações, se era sozinha no seu amontoado de latas velhas que, primeiro, couberam numa estante e depois, num instante, tomaram conta da casa... Mas vejo solidão nestes desvios de rota. Vejo solidão e a tal dor. Nasce connosco. Nem sequer se herda. Uns têm, outros não.

A mulher que bebia nove litros de Coca-Cola por dia foi inevitavelmente traída pelo coração – mas isso somos todos, não é? O coração é o primeiro a bater e o último a parar. Nenhum dinheiro do mundo impede a ordem final do coração. Que imponência!

A mulher morreu de arritmia. O coração muito aguentou desta solitária que fazia o seu órgão vital bater à força, mesmo não tendo motivos para isso.

Eu acho que todos teremos sempre motivos para animar o coração, nem que seja sonhar com o que ainda não se viu. Tudo nos enche os olhos se quisermos. É preciso é chegar a um estado complicado por ser o mais simples de todos: aquele que já não precisa de muito para ser feliz.

E assim chegamos ao fim de duas histórias que nunca se poderiam ter cruzado senão no papel: a de uma cantora com uma dor maior do que ela, e o da mulher que tinha um coração com sede. Para ambas foi fatal. Mas que nunca se julgue as fraquezas de nenhuma delas.

O meu coração não aguentaria.