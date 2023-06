Juntar o online à loja física? Eis o mundo do comércio unificado

Integrar a experiência de compra física e digital permite o melhor de dois mundos: a comodidade do online com a personalização do atendimento em loja. A tendência conquista clientes e comerciantes.

O comércio online tem aumentado nos últimos anos, impulsionado também pelo contexto recente de pandemia. Segundo o relatório “Commerce & Last Mile 2023” da Deloitte, as compras online em Portugal têm crescido e devem atingir, em 2025, o equivalente a 9,68 mil milhões de dólares em 2025.

Em paralelo, 62% das empresas portuguesas têm presença online, embora apenas 16% utilize o canal de venda online – pesa aqui a demora das empresas pequenas a adoptar o comércio digital, já que a adesão das médias e grandes empresas é superior à média europeia. Mais, 58% dos players vão aumentar o investimento tecnológico este ano.

As compras físicas não perdem, ainda assim, relevância. Até porque, depois de um mundo confinado, poder ir a uma loja física e beneficiar de um atendimento personalizado ganhou novo valor. O estudo “Métodos de Pagamento” (2023) da Adyen, empresa especializada em pagamentos, mostra que, embora 81% dos consumidores já comprem online, 49% fazem-no em loja física.

Ambas as experiências de compra oferecem prós e contras. É mais cómodo comprar online, mas só na loja podemos experimentar vários produtos, com um aconselhamento individualizado. Para uma marca presente em ambos os canais – online e loja física –, que experiência de compra prefere? Ou será que não precisa de escolher?

O comércio unificado (também chamado de Unified Commerce) tem surgido como tendência no comércio para melhorar a experiência dos consumidores e agilizar a gestão de negócio dos comerciantes. Assume-se como o passo seguinte do omnicanal – uma marca em vários canais –, possibilitando a integração fluida, numa mesma plataforma, das compras online e compras físicas.

Foto

Flexibilidade para quem compra, gestão integrada para quem vende

Esta unificação permite quebrar barreiras entre os dois mundos. Em marcas que disponham de soluções unificadas, é possível, por exemplo, comprar na loja física um produto que só está disponível online, usar mais métodos de pagamentos para compras físicas (já que os pagamentos podem ser geridos por tablets, com opções como Paypal e outros métodos digitais) ou trocar na loja um artigo comprado online.

Para o consumidor, estas possibilidades híbridas tornam-se benefícios na hora de escolher onde e como comprar. Tudo depende do que for mais cómodo em cada momento: fazer uma compra online, fazer uma compra física ou dividir a experiência de compra em etapas pelos diferentes canais. Além disso, deixa de ser necessário duplicar o preenchimento de dados para diferentes canais. Quer se dirija à loja física da marca ou ao website, o seu histórico está integrado para uma experiência simplificada.

Para quem vende, há também vantagens. Desde já porque esta plataforma integrada permite um panorama completo de negócio. As operações tornam-se mais simples, sem necessidade de manter dois sistemas diferentes que não comunicam entre si.

A unificação gera também melhores experiências de compra – incluindo maior personalização e pagamentos mais rápidos, com mais possibilidades de escolha, porque os métodos digitais de pagamento passam a ser uma realidade nas compras físicas –, o que aumenta os níveis de satisfação, retenção e fidelização.

A somar a estas vantagens, há ainda a possibilidade de mais negócio. Sem integração dos canais, um consumidor que não encontre o que procure no stock de uma loja física vai embora sem comprar. Com integração, poderá comprar o artigo online, mas ainda na própria loja. Levantar na loja física uma compra online também pode aumentar vendas, uma vez que abre a possibilidade ao consumidor de ver e comprar mais artigos expostos em loja.

As possibilidades no comércio unificado são múltiplas, conectando marca e consumidor, onde quer que este esteja e qualquer que seja a sua jornada “phygital” (ver caixa). Tecnologias de comércio unificado, como as da Adyen, são a base para criar experiências de compra fluidas, na qual o cliente contará sempre, online e offline, com elevados níveis de serviço.