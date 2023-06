Bundesbank pode vir a precisar de recapitalização para compensar perdas

Aviso é feito pela entidade responsável por auditar as contas públicas alemãs, num cenário em que a subida das taxas de juro está a penalizar os resultados do banco central.

As perdas do banco central alemão vão ser substanciais durante os próximos anos e poderá ser necessário que o Estado recapitalize a instituição, alerta a autoridade de auditoria do país.

Num relatório citado pelo Financial Times, o Bundesrechnungshof, a entidade pública encarregada de auditar as contas públicas na Alemanha avalia a previsível evolução dos resultados do banco central (o Bundesbank) e alerta para o risco de ter de vir a ser necessário recorrer aos fundos públicos para responder a uma série de prejuízos avultados, provocados pela viragem a que se tem vindo a assistir no rumo da política monetária na zona euro.

“Os possíveis prejuízos do Bundesbank são substanciais e podem exigir uma recapitalização com fundos provenientes do orçamento”, assinala um relatório de auditoria citado pelo Financial Times na sua edição desta segunda-feira.

No passado mês de Março, na apresentação das contas relativas a 2022, o banco central alemão apresentou, pela primeira vez desde 1979, resultados negativos. Esse prejuízo foi contudo compensado pelo recurso a provisões que o banco acumulou ao longo dos últimos anos de lucros consecutivos.

Tal como acontece com a generalidade dos bancos centrais da zona euro, os resultados da autoridade monetária alemã estão a ser afectados pela subida de taxas de juro realizada para combater a inflação. Ao longo dos últimos anos, o Bundesbank e os outros bancos centrais nacionais da zona euro adquiriram, para cumprimento da política monetária do BCE, enormes quantidades de títulos de dívida pública com rendibilidades muito baixas e, em vários casos, mesmo negativas.

Agora, essas obrigações acumuladas no balanço constituem um encargo numa altura em que, devido a mudança da política monetária, os bancos centrais passaram a remunerar os depósitos e reservas feitos pelos bancos comerciais a taxas de juro bem mais elevadas, criando um desequilíbrio nas suas contas.

Em 2022, o prejuízo (antes da utilização das provisões) do banco central alemão ascendeu a 172 milhões de euros, mas as expectativas são de que esse valor se agrave este ano e nos próximos.

Nesse cenário, para manter a credibilidade em relação à capacidade de o banco central continuar a assegurar as suas funções de estabilização dos preços, o Estado alemão pode sentir-se forçado a recapitalizar a instituição, teme a autoridade responsável por auditar as contas públicas do país.

Em Portugal, o ano de 2022 ainda foi de lucros para o banco central. Mas também neste caso a expectativa é a de que neste ano e nos próximos cheguem os prejuízos. O governador, Mário Centeno, tem vindo a assegurar, contudo, que as provisões até agora acumuladas serão suficientes para compensar as perdas durante os próximos anos, não se perspectivando a necessidade de uma injecção de capitais por parte do Estado.