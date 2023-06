Gundogan é reforço do Barcelona depois de ter vencido tudo pelo City

Internacional alemão estava livre de contrato e assinou até 2025 pelos catalães, que assim passam a contar com um reforço de peso para suprir a saída de Sergio Busquets.

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira a contratação de Ilkay Gundogan, que terminou o contrato que o ligava ao Manchester City e era, portanto, um jogador livre. Pelos catalães, o internacional alemão assinou um vínculo válido por duas temporadas.

Depois de uma época histórica em Inglaterra, com a conquista do campeonato, da Taça e da Liga dos Campeões, Gundogan vai enfrentar um novo desafio. Aos 32 anos, muda-se para a Liga espanhola, que passa a ser a terceira do currículo, e terá uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros.

Gündogan has a message for you, culers ?? pic.twitter.com/yoajjeqbMU — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 26, 2023

"Foi um absoluto privilégio para mim fazer parte do Manchester City nos últimos sete anos. Manchester foi a minha casa e senti-me parte de uma família muito especial", afirmou Gundogan, em comunicado.

O médio alemão deixa os "citizens" com 14 troféus conquistados, cinco deles relativos à Premier League, e com o estatuto de capitão de equipa. De resto, foi uma aposta pessoal de Pep Guardiola, que fez questão de ir buscá-lo, em 2016, ao Borussia Dortmund.

O talento e experiência de Gundogan serão determinantes para um Barcelona que viu partir Sergio Busquets, depois de 18 anos na Catalunha. A conquista da Liga espanhola na época passada não apaga a péssima prestação na Champions (não passou a fase de grupos) e, face às limitações financeiras que o clube enfrenta, retomar a era de glória europeia vivida sob o comando de Pep Guardiola será uma das tarefas mais desafiantes.