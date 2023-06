Rammstein quase esgotam o Estádio da Luz, com cantor suspeito de agressão sexual

É chegado o dia e os Rammstein actuam em Portugal, mais precisamente para encher o Estádio da Luz enquanto uma sombra paira sobre a banda alemã. Parte dos fãs poderá sentir a letra de Sonne de uma forma ligeiramente diferente na noite desta segunda-feira: “Todos esperam pela luz /Têm medo, não têm medo /O sol brilha nos meus olhos /Não se vai pôr esta noite”. Como outros casos recentes, sendo mais fresco na memória o do concerto dos Arcade Fire em Lisboa quando o vocalista Win Butler era acusado de comportamento sexual impróprio por várias mulheres, os Rammstein sobem a um gigantesco palco com o seu cantor Till Lindemann investigado por agressões sexuais. O concerto está quase esgotado.

Dia 23, o grupo actuou para uma multidão devota no estádio do Atlético de Madrid. Havia bancadas vazias mas a plateia em pé e outras zonas estavam muito bem preenchidas — segundo o diário El País, foram vendidos 50 mil bilhetes. A vinda do grupo a Lisboa foi anunciada em Setembro pela promotora Prime Artists, que o PÚBLICO contactou esta segunda-feira para saber quantos ingressos foram vendidos e qual a lotação total do evento, aguardando resposta.

O concerto não se encontra tecnicamente esgotado, mas a informação visível em sites oficiais de venda de bilhetes como a Ticketline à hora de publicação deste artigo mostra que há apenas cerca de uma centena de bilhetes disponível. O plano de distribuição do espaço mostra um estádio em que apenas as bancadas atrás do palco e na lateral imediatamente junto às colunas de som não tinham ingressos à venda. Quando do concerto de Ed Sheeran no Estádio da Luz, em 2019, a lotação esgotada foi contabilizada em 60 mil pessoas. Para o concerto dos Rammstein, os preços das entradas oscilam entre os 65 e os 95 euros — este último valor é para o chamado Golden Circle, a zona frente ao palco.

"Fila zero"

É esta zona, e em particular a chamada “fila zero”, informalmente criada para convidados da banda frente ao palco, que nos leva às alegações contra Lindemann que emergiram desde que a fã irlandesa de 24 anos Shelby Lynn foi ao primeiro concerto da digressão promocional do álbum Zeit (2022) em Vilnius, Lituânia, há dois meses. Partilhou o que alega ter sucedido quando, depois de ter contactado uma mulher que se apresentou como “directora de casting em digressão com Till Lindemann” e que tem reputação entre os fãs do grupo de Du Hast de ter acesso às festas e poder deixar os melómanos aceder aos bastidores após os concertos.

O seu relato, de que Lindemann tentou ter relações sexuais com ela e reagiu de forma violenta quando esta o rejeitou (apresentou queixa à polícia lituana, que não moveu qualquer investigação), originou uma série de outras denúncias, sobretudo através da imprensa alemã mas também via redes sociais, que se resumem assim: o cantor de 60 anos é acusado de ter uma espécie de esquema montado para seleccionar fãs do sexo feminino a partir do público dos seus concertos, estrategicamente colocadas no que apelidam de “fila zero”, e alegadamente as drogar para tentar ter relações sexuais. Nenhuma das mulheres o acusa de violação, mas sim de agressão sexual e/ou de suspeita de uso de narcóticos para diminuir a sua capacidade reactiva.

O cantor dos Rammstein reagiu às acusações através dos seus advogados dizendo que “são, sem excepção, falsas”. As autoridades de Berlim abriram uma investigação sobre Lindemann por alegados abusos sexuais.

Proibidas festas pós-concerto

As consequências desta onda de más notícias foram, para a banda em plena digressão, as seguintes: concertos cheios, protestos de grupos de esquerda e activistas feministas à porta das actuações do grupo em Berna, há cerca de uma semana, o distanciamento da editora Universal, parando a sua actividade promocional dos Rammstein, e o cancelamento do contrato de uma editora literária com Lindemann, que escreve poesia. Em Munique, foram proibidas festas pós-concerto e eliminada a chamada “fila zero”.

Internamente, as acusações de espírito #MeToo terão causado alguma dissensão, mas as únicas declarações conhecidas são do baterista Christoph Schneider, que tanto diz que está “em choque” com o caso e que “parecem ter acontecido coisas que embora legalmente sejam ok, pessoalmente não acho ok. Certas estruturas foram para lá dos limites e dos valores dos outros membros da banda. É importante que as festas de Till não sejam confundidas com as nossas festas pós-concerto oficiais.” Num comunicado nas redes sociais, equilibrava-se entre as revelações de que nos últimos anos Lindemann “criou a sua própria bolha. Com as suas pessoas, as suas festas, os seus projectos” e a garantia de que a banda permanecia unida — “nós os seis”, escrevia, prestes a subir a mais um palco.

Poucas críticas se têm escrito aos concertos dos Rammstein desde que a polémica surgiu. Quando das acusações contra Win Butler, um dos rostos de uma das maiores bandas indie do mundo, os Arcade Fire, alguns fãs discutiam vocal e interiormente a sua divisão ou incredulidade perante a delapidação da imagem do seu ídolo. Na sexta-feira, quando os Rammstein se preparavam para ir ao encontro do público madrileno, uma fã de 42 anos sabia que ia “ter [as acusações] na cabeça” e que não ia “desfrutar” completamente do concerto. Alba Sierra esperava que mais pessoas tivessem o dilema em mente durante os coros, a pirotecnia e a pesada música dos alemães.

A comunidade de fãs da banda, que tem discutido o tema fervorosamente em plataformas como o Reddit, não revela em Portugal muitas decisões de abdicar de ir ao concerto (por motivos éticos, há sim imprevistos de outra ordem a motivar algumas revendas). O El País relatava que, ainda assim, várias pessoas tentaram vender os seus bilhetes online ao longo desta digressão depois das acusações terem surgido.

Um fã do grupo desde 2001, quando tinha 15 anos, e que se identifica no Reddit como Christian-Metal, relata os seus sentimentos quanto às alegações e à sua decisão de ir aos concertos desta tournée. “Sou um grande fã desta banda”, escrevia há um mês entre comentários críticos aos relatos das fãs queixosas. “A sua música é algo que guardo com muito carinho no meu coração. Conheci a banda duas vezes e vi-os ao vivo 13 vezes. Estou entusiasmado por ir a concertos em Berlim e Paris nesta digressão. A minha cara está no documentário Volkerball e no livro de edição especial. O meu amor pela banda é profundo, tal como o é por muitos de vós aqui. Mas não podemos simplesmente continuar a fechar os olhos. O que os adultos na plena posse das suas faculdades de consentimento fazem não é, francamente, da nossa conta. Mas todos nós sabemos que nestas festas há mais do que se aparenta. Há anos que o sabemos.”

Esta segunda-feira, a primeira parte dos Rammstein cabe ao duo francês Abélard, composto pelas pianistas Héloïse Hervouët e Emilie Aridon-Kociolek que misturam vários estilos musicais, nomeadamente o metal.