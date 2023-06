Chile inundado por águas castanhas após chuvas fortes

Na passada sexta-feira (23 de Junho), os habitantes da capital do Chile, Santiago, foram surpreendidos por uma grande massa de água castanha que descia pelo leito do rio Mapocho, o principal curso de água da cidade, que subiu substancialmente com as recentes chuvas fortes.

As inundações em torno do rio Mapocho atingiram as famílias que vivem nas suas margens, deixando pequenas povoações isoladas.

O governador da Região Metropolitana de Santiago, Claudio Orrego, disse que "esta é a pior frente meteorológica que tivemos nos últimos dez anos".

As autoridades declararam "alerta vermelho" e ordenaram evacuações preventivas em várias cidades no sul de Santiago.