As ordens a “espernear”

Como professor emérito, tenho mantido contacto com estudantes de Medicina. Sempre incuti a necessidade de reformar a Ordem dos Médicos (OM), lembrando aos estudantes que serão os jovens médicos a propor mudanças com os seus votos. Também tenho avisado de que se não forem os médicos a reformar a OM, serão os políticos a fazê-lo. É o que está agora a acontecer, e não é surpresa que os dirigentes da OM estejam em alvoroço.

Vale a pena lembrar que a OM, tal como as outras ordens, sempre teve como objectivo principal defender os interesses dos médicos. O que se diz sobre defesa da qualidade dos serviços de saúde e dos utentes é pura retórica. A imposição de elementos leigos nos conselhos disciplinares e de um provedor, também leigo, são reformas essenciais para reduzir os existentes conflitos de interesse. Nada de novo: o organismo que regula a profissão médica no Reino Unido tem paridade entre médicos e elementos leigos.

José Ponte, Londres

Será racismo?

<_o3a_p>

Qualquer guerra é fonte inesgotável de sofrimento e de vítimas. De forma natural, os países não atingidos directamente organizam meritórios esforços com vista ao acolhimento e ajuda aos refugiados que, no caso da Ucrânia, são aos milhões. É o que acontece com a UE, que, ao primeiro sinal de alarme, de forma solidária, abriu as portas e as bolsas a todos os ucranianos que tentaram fugir do inferno da guerra que lhes foi trazida, em primeira análise, pela invasão russa.<_o3a_p>

À profunda satisfação de constatar a prontidão e solidariedade com que a UE tratou os refugiados ucranianos, não se pode deixar de juntar a frustração por não se ter visto idêntico tratamento proporcionado a sírios, afegãos e tantos outros espoliados da paz. Pior de tudo é constatar a diferença de tratamentos que a mesmíssima UE atribui, ainda hoje, aos refugiados que a buscam em socorro. Porquê?

<_o3a_p>

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia<_o3a_p>

O dilema e a injustiça de ter 70 anos na função pública

Qualquer funcionário público, seja qual for o seu cargo, desde o mais simples ao mais elevado e mesmo que em cargos de elevadíssima responsabilidade e sabedoria científica, tem de cessar a sua actividade aos 70 anos, por muito que custe aos serviços, universidades e pólos de investigação e desenvolvimento de que fazem parte. Todavia, a partir dos mesmos 70 anos, as pessoas podem ser presidentes da República e primeiros-ministros. É ou não um absurdo e um contra-senso? Se consideram que uma pessoa com mais de 70 anos pode ocupar um lugar de super-responsabilidade como deveria ser, e penso que ainda o é, o de Presidente da República e de primeiro-ministro, por que carga de água não pode continuar a exercer a sua busca científica em prol do desenvolvimento de uma sociedade? Será que a partir dos 70 as pessoas deixam de pensar? Se assim for, porque só podem ser presidentes da República e chefes de Governo e não, por exemplo, investigadores ao serviço de uma universidade ou centro de investigação? Porquê?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Comparação

Torna-se confrangedora a comparação entre os migrantes que morrem em catadupa a tentar atravessar o Mediterrâneo e a procura pelo Titan, o submarino desaparecido com cinco vidas dentro. Enquanto centenas morrem procurando melhores condições de vida, cinco entraram no mar em viagem turística. Vejam a desproporção de meios na missão de salvamento internacional e o rol de notícias na comunicação social. Há racismo quando a vida de uma pessoa negra vale menos do que a vida de uma pessoa branca.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Milionários e migrantes. Aventura e miséria

Já lá vai o tempo em que os hipermilionários deste mundo se satisfaziam na Côte d'Azur ou nas paradisíacas ilhas do Pacífico para gastar o seu tempo livre. Agora, a procura da aventura à mistura com um certo risco parece estar na moda entre os grandes magnatas. É neste contexto que se insere a trágica aventura dos milionários que embarcaram no submersível Titan para visitar os destroços do Titanic. Já se sabe que, infelizmente, os cinco passageiros morreram. Não foi seguramente por falta de esforço e de meios de resgate mobilizados. O milagre não aconteceu.

Ao assistir a este colossal esforço de resgate, não posso deixar de me lembrar do que há apenas uma semana aconteceu aqui ao lado no Mediterrâneo. Um navio ilegal, com 750 pessoas a bordo, entre os quais dezenas de crianças, naufragou ao largo da Grécia, tendo sido resgatados apenas 104 migrantes vivos. Se as grandes potências marítimas dedicassem aos migrantes africanos apenas uma parte daquilo que estão a dedicar ao Titan, já imaginaram como poderiam ter sido resgatadas centenas de homens, mulheres e crianças?

Helder Pancadas, Sobreda