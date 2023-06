MotoGP: Oliveira abandona no triunfo de Bagnaia em Assen

Sexta corrida da época para Miguel Oliveira, quarto abandono do piloto da Aprilia. No Grande Prémio (GP) dos Países Baixos, disputado neste domingo sob um calor intenso, o português recolheu às boxes após 12 voltas, com problemas mecânicos, e já foi à distância que viu Francesco Bagnaia (Ducati) conquistar a prova.

Foi um dia acidentado em Assen. Marco Bezzecchi (Ducati) saiu da pole position mas foi imediatamente ultrapassado por Bagnaia e Brad Binder (KTM), com o sul-africano a assumir a frente da corrida. Mas pouco depois Jack Miller (KTM) despistou-se dando início a um ciclo de desistências.

Nessa altura, Oliveira dava indicações positivas, saltando para o sexto lugar graças a uma excelente partida, mas não tardou até o contingente francês do pelotão abandonar na mesma curva, a sete: Fabio Quartararo (Yamaha) e Johann Zarco (Ducati) estavam fora de cena.

Bezzecchi assinou então a melhor volta até à altura, procurando recuperar terreno aos dois da frente, e o piloto português da Aprilia ia alternando entre a sexta e a sétima posições, tirando também partido da queda de Maverick Viñales (Aprilia). E quando parecia que poderia ir atrás do melhor resultado da temporada, batendo o 5.º lugar alcançado no Grande Prémio das Américas, começou a cair abruptamente na classificação.

Na 12.ª volta, e depois de ter resvalado para fora do top10, Miguel Oliveira abandonou mesmo, ao que tudo indica com sérios problemas mecânicos (e a lista de desistências ainda viria a incluir Fabio Di Giannantonio e Enea Bastianini). Tendo em conta que o piloto de Almada falhou duas corridas nesta época, por lesão, até à data só concluiu duas provas (foi também 10.º no GP da Alemanha), quando estão concluídas oito no calendário do Mundial.

Na frente da corrida, Francesco Bagnaia não tardou a ultrapassar Binder e a assumir a liderança, que discutiria até final com Bezzecchi, depois de o italiano ter superado o sul-africano. Um bom resultado, ainda assim, para Binder, mas só durante alguns minutos... É que, tal como acontecera na corrida sprint, no sábado, foi penalizado por ter excedido os limites da pista (ver imagem em baixo), entregando de bandeja o último lugar do pódio a Aleix Espargaro (Aprilia).

Just like yesterday! ??@BradBinder_33 exceeded track limits on the last lap and loses third place! ??#DutchGP ???? pic.twitter.com/lzQaRfZOz7 — MotoGP™?? (@MotoGP) June 25, 2023

Na liderança do campeonato, Bagnaia afastou-se um pouco mais da concorrência directa, somando agora 194 pontos contra 159 de Jorge Martin e 158 de Marco Bezzecchi, que teve um fim-de-semana em grande, com o triunfo na corrida sprint e o segundo lugar deste domingo. Quanto a "Pecco" Bagnaia, alcançou o quarto triunfo na temporada e deu mais um passo na caminhada para renovar o título.

"É fantástico. Não foi nada fácil, porque só consegui criar alguma distância (para os perseguidores) nas últimas voltas. Adoro esta pista, esta multidão é incrível", resumiu.