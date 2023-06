As (ainda) incertezas jurídicas da subida do nível do mar

As alterações climáticas e a consequente subida do nível do mar são temas frequentes de debate público ou alvo de notícia na comunicação social. Ainda por estes dias se voltou a eles quando se assinalou, a 8 de junho, o Dia Mundial dos Oceanos, promovido pelas Nações Unidas. Apesar da discussão corrente em volta destes temas, ainda se procura um enquadramento jurídico-internacional que permita responder a dúvidas como o que acontecerá caso desapareça uma ilha usada como ponto de referência para a fixação de espaços marítimos? Qual o estatuto atribuído a uma população cujo território terrestre tenha desaparecido, ou se tenha tornado totalmente inabitável? Que mecanismos de resolução de conflitos estarão à disposição destas populações? E às empresas transnacionais ou outros atores não estaduais: poderão ser-lhes imputadas regras de responsabilidade internacional pelo desaparecimento desses territórios?

São muitas mais as questões para as quais ainda se procura um enquadramento. Por exemplo, prevendo-se alterações substanciais nos territórios terrestres e no espaço marítimo, será necessário reponderar os elementos constitutivos do Estado? Com a subida do nível do mar, as linhas de base, essenciais porque delimitam as zonas de jurisdição marítima de um Estado, devem permanecer imutáveis ou ser-lhes atribuída variabilidade?

Trata-se de uma área jurídico-internacional em evolução, demonstrativa da contemporânea dinâmica do Direito Internacional do Mar, e da procura de soluções para problemas práticos e para desafios que não eram concebíveis em épocas passadas.

Estes temas começaram a ser objeto de reflexão em 2008 no âmbito da International Law Association e pela International Law Commission da Organização das Nações Unidas desde 2019. Em Portugal, também estamos atentos ao tema, nomeadamente através do projeto que coordeno, Em preparação para a subida do nível do mar: lidando com as alterações climáticas, reestruturando o território dos Estados e procurando mecanismos para a resolução de conflitos.

Só os desenvolvimentos futuros vão permitir perceber qual será o enquadramento jurídico-internacional concreto das matérias referenciadas, nomeadamente em resultado de uma prática consistente dos Estados relevantes e de uma jurisprudência que tenha conseguido, sem gerar excessivas polémicas, resolver litígios em relação a espaços marítimos, a fronteiras marítimas e às movimentações forçadas de populações, assim contribuindo para a manutenção e o reforço da paz e da segurança internacionais.

A relevância atual e futura do Direito Internacional do Mar é, portanto, inegável.

