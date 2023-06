Exame de História A: para os professores há um problema de extensão e não só

Prova do 12.º ano realizou-se nesta quinta-feira. Segundo os últimos dados do Júri Nacional de Exames, estavam inscritos 9402 alunos. Faltaram à prova 3169.

O exame de História A do 12.º ano, realizado na quinta-feira, volta a ter um problema de “extensão face ao tempo de realização”, assinala a associação de professores da disciplina num parecer divulgado esta sexta-feira. No conjunto, a prova é composta por 14 itens: 10 cujas respostas contam obrigatoriamente para a nota e outros quatro em que apenas dois contribuem para a classificação final: os que tenham melhores resultados.

Refere a Associação de Professores de História que “a obrigatoriedade de que todas as respostas de composição/construção sejam respondidas volta a colocar a questão da extensão da prova face ao tempo de realização [duas horas mais 30 minutos de tolerância]”. A APH frisa, a este respeito, que para estas “há 6 fontes iconográficas para interpretar mais 1 quadro de dados e 4 fontes escritas densas e longas (1 texto de 24 linhas, 1 de 26, 1 de 29 e 1 de 34), o que implica necessidade de tempo para análise e reflexão”.

Não é a primeira vez que a APH chama a atenção para esta questão. Como também não é novo o reparo que volta a fazer quanto à cotação das perguntas, apesar de se ter registado uma evolução no sentido do que tem sido apontado pelos professores: “Apesar de se ter verificado uma alteração na classificação dos itens de composição/construção (de 18 para 20 pontos, exceptuando-se o item de desenvolvimento que passou a de 20 para 22), a APH continua a discordar da excessiva valoração atribuída aos itens de selecção (14 pontos)”.

A APH continua, assim, “a reclamar a revisão da cotação dos itens de composição/construção, que revelam melhor o domínio das competências em História”. Entre os 10 itens que contam obrigatoriamente para a nota, metade são de escolha múltipla. E os quatro opcionais são todos deste tipo. Os alunos ouvidos pelo PÚBLICO mostraram-se satisfeitos com a prova.

Pela positiva, a associação destaca a “qualidade” das perguntas e a “manutenção do item de comparação de perspectivas históricas entre os itens obrigatórios, dado que este, tal como o de desenvolvimento, permite avaliar as competências específicas de maior complexidade do pensamento histórico”. Que, segundo a APH, são as seguintes: “A construção de um texto explicativo/narrativo bem estruturado, que integre a análise e interpretação de fontes, o cotejamento de fontes históricas com perspectivas diversas e a mobilização de conteúdos relevantes e pertinentes que revelam uma compreensão contextualizada”.

A Antiguidade Clássica, o Liberalismo em Portugal, o Estado Novo e Guerra Fria foram alguns dos conteúdos propostos.

Desde 2020 que os exames servem apenas como prova de acesso ao ensino superior, deixando de contar para a conclusão da nota final. Esta mudança levou a uma queda abrupta dos alunos que escolhem o exame de História, tendo as inscrições tingido o seu mínimo histórico este ano. Segundo os últimos dados do Júri Nacional de Exames, divulgados nesta quinta-feira, estavam inscritos 9402 alunos. Faltaram à prova 3169.