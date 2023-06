Ciência e inovação levam António Costa a Paris para encontro de alto nível

Numa altura em que se especula sobre um futuro europeu de António Costa, o primeiro-ministro desloca-se na próxima semana a Paris para presidir, em conjunto com a sua homóloga francesa, Élisabeth Borne, ao sexto encontro de alto nível Portugal-França, desta vez dedicado ao tema "Ciência, Inovação e Ensino".

De acordo com a nota do gabinete de António Costa, haverá, no entanto, outros temas em cima da mesa para apanhar algumas pontas deixadas soltas no âmbito da diplomacia e colaboração entre os dois países em reuniões ou cimeiras recentes.

"Este VI Encontro de Alto Nível tem como objectivo reforçar o relacionamento bilateral e aproveitar as oportunidades resultantes da aposta de ambos os países na promoção da investigação, na ciência e tecnologia, nas transições energética, digital e ambiental, bem como nos oceanos", elenca o gabinete.

António Costa será acompanhado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros (João Gomes Cravinho), da Educação (João Costa) e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Elvira Fortunato), e pelos secretários de Estado dos Assuntos Europeus (Tiago Antunes) e do Mar (José Maria Costa).

A intenção do Governo é "aumentar o intercâmbio científico entre Portugal e França, dando início a uma nova fase de relacionamento entre instituições académicas, institutos científicos e empresas inovadoras", acrescenta a nota do gabinete do primeiro-ministro. "A dinamização do ensino da língua portuguesa em França e da língua francesa em Portugal será também discutida, assim como o interesse comum na preservação e no potencial dos oceanos."

Portugal organizou no ano passado, em Lisboa, a II Conferência dos Oceanos das Nações Unidas entre 27 de Junho e 1 de Julho em colaboração com o Quénia, cabendo agora à França acolher a terceira edição deste fórum, em Nice, em 2025. O Presidente francês Emmanuel Macron marcou presença na conferência de Lisboa acompanhado por vários ministros e secretários de Estado.