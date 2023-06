Em Gondomar, não se ouve a população

As políticas prepotentes e autoritárias de quem detém o poder e não ausculta a vontade das populações constituem um atentado à democracia e aos valores mais elementares de cidadania. Como já tinha acontecido com a União de Freguesias de São Cosme, Valbom e Jovim, o executivo camarário de Gondomar volta a chumbar a desagregação das freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova, desrespeitando a vontade e interesse das populações. A agregação forçada juntou duas freguesias com características sociais, económicas, histórico-culturais e territoriais muito diferentes, forjando um território administrativo desproporcionado e desequilibrado. A extinção das duas freguesias acentuou ainda mais as distâncias entre os eleitos e os cidadãos, prejudicou a identidade de cada freguesia, eliminou serviços públicos essenciais e reduziu a capacidade reivindicativa das populações e dos seus órgãos autárquicos.

Esta união nunca foi desejada pela população local, pelo contrário, sempre manifestou a intenção de recuperar as suas freguesias, reconquistando assim a sua autonomia, história e com ela a preservação da sua identidade. Contudo, numa atitude revanchista e totalitária, o actual executivo camarário, contra a vontade e os anseios das populações e dos respectivos órgãos autárquicos, decide chumbar essa legítima pretensão. Perdeu-se a identidade e reduziu-se a capacidade de reivindicação das populações. O povo de Gondomar não esquecerá esta afronta pela devolução das suas freguesias.

Alfredo Fernandes, Rio Tinto

Ambiente

Plátanos ou pés de feijão? A edilidade de Cascais, talvez inspirada no conhecido conto, popularizado em 1890 por Joseph Jacob, confunde plátanos com pés de feijão, deixando-os crescer até às nuvens. Almeja as moedas e os ovos de oiro no castelo nublado do gigante, para reforçar as receitas do IMI. Porém, são plátanos, frondosos, alcandorados sobre os telhados das casas dos munícipes, prejudicando o rendimento dos painéis solares e a integridade dos transeuntes nos passeios, atingidos amiúde por ramos secos imbuídos de significativa energia cinética. Já de si preocupados em evitar tropeçar nas raízes e na orografia acidentada da calçada portuguesa, levam também com mísseis lusos.

Na minha rua, na Parede, alguns moradores, desesperados, têm enviado emails para a câmara e, ultimamente, para os gabinetes de alguns responsáveis ministeriais. Nem uma carta registada com aviso de recepção mereceu resposta do Olimpo cascalense. São plátanos e não feijoeiros.

João Nobre de Carvalho, Parede

Naufrágios

Morrem, lamentavelmente, num naufrágio, cinco seres humanos numa excursão lúdica aos restos do Titanic. Morrem, lamentavelmente, ao que se supõe, mais de 600 seres humanos, imigrantes, num naufrágio, quando procuravam um futuro melhor. Viram-se as coberturas noticiosas que mereceu cada tragédia, o alvoroço causado pela morte de uns e de outros.

<_o3a_p>

Qual a diferença? Submarino de gente abastada. Traineira sobrelotada de gente pobre. Agora parte-se para recuperação de destroços e tentativa de encontrar corpos. Dos outros, dos pobres, já se sabe tudo. Não se farão mais directos comentados por especialistas. Alguns recolhidos, outros, calcula-se que mais de 600, sepultados no porão de uma traineira que nunca será recuperada. Não interessam.

<_o3a_p>

Fernando Jorge Cardoso, Algés

Para que(m) serve a Ordem dos Biólogos?

Sou membro da Ordem dos Biólogos desde que terminei a licenciatura e foi com algum divertimento que li a opinião de Pedro Fevereiro no PÚBLICO, pois realmente põe uma boa questão. Em duas frases semelhantes responde: “Zelar pela competência e integridade/responsabilidade profissional e ética dos biólogos.” Tudo o resto foi uma explicação algo grandiosa e esotérica do que é e para que serve um biólogo. Falta, e nunca vi acontecer: defesa e representação perante os governos e suas políticas que nos afectam, a luta contra a precariedade na investigação científica (enquanto prosseguem os estudos e são explorados pelas universidades, colegas biólogos nem precisam de fazer parte da Ordem, portanto lá “zelam” por quem?), inquéritos internos ou simples comunicação com os membros sobre as suas preocupações profissionais e expectativas relativas à Ordem, eleições, e, já agora, passar recibos das quotas! A questão, portanto, mantém-se...

Rafaela Janeiro, Montemor-o-Velho

<_o3a_p>