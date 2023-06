Entre o medo e a esperança, o que diz quem vive na Rússia

“Mãe, sai. A guerra civil começou”. O alerta de uma jovem de Kazan quando na madrugada deste sábado ainda a rebelião estava no princípio.

Medo, esperança e incredulidade. Estas são algumas das reacções de leitores do site de notícias russo Meduza. Enquanto colunas do grupo Wagner continuam a deslocar-se na auto-estrada que liga o sul da Rússia a Moscovo, aquele site independente pediu aos seus leitores para contarem como estão a encarar este dia que, aparentemente, apanhou todos de surpresa.

Por volta da uma da manhã, ouviu-se um estrondo no bairro onde vivo, na periferia da cidade”, começa por relatar Darya, que vive em Rostov, uma cidade na margem do rio Don que o grupo Wagner diz ter tomado esta manhã. No sítio onde vive é frequente verem-se helicópteros a sobrevoar, mas o som que Darya ouviu foi “mais profundo e prolongado”.

“Para ser franca, senti medo. Também pensei, nesse momento, como reagiriam os residentes da Ucrânia, para quem esta espécie de estrondo provavelmente quase pareceria silêncio. Nessa altura, a electricidade foi abaixo durante cerca de 15 minutos”, prossegue Darya. Acabou por se deitar cerca das três da manhã, mas confessa que praticamente não conseguiu dormir.

Diana vive numa das cidades mais antigas da Federação Russa, Kazan. Nesta sexta-feira foi para a cama por volta da meia-noite, enquanto via as notícias. “Não conseguia acreditar no que se estava a passar”, desabafa. Uma hora depois, a sua filha mais velha bateu à porta da casa de banho, onde Diana se encontrava: “Mãe, mãe, sai. A guerra civil começou”.

Na manhã deste sábado ambas continuaram a acompanhar as notícias com sorrisos e aplausos ao progresso do grupo Wagner.

“Não percebo nada – nem quais são os seus objectivos, nem o que pretendem alcançar. Mas finalmente alguém está a resistir ao Governo e a tentar que se faça justiça. Espancaram-nos quando nos manifestámos em protesto e agora, por fim, alguém se ergueu em armas contra eles”, comenta.

Como Darya, também Tatyana vive em Rostov. Conta que soube o que se estava a passar por volta das duas da manhã.: “Pensei que eram fake news, mas de manhã percebi [que não eram]”. Adianta que nunca apoiou nem o grupo Wagner, nem o Exército russo, mas diz que quando ouviu os discursos de Prigozhin percebeu que “muita gente podia estar do seu lado”.

“As autoridades russas há muito que se afastaram do povo, enquanto figuras públicas como Prigozhin, que têm um diálogo directo e ‘não formatado’ com os cidadãos russos, suscitam mais empatia e compreensão do que os discursos áridos produzidos pelas autoridades”.

"Não vai acabar bem"

A partir da cidade de Penza, Elena afirma não ter dúvidas de que se trata de “uma sublevação militar”: “Provavelmente não tocarão em civis. De um modo geral parece mais uma guerra da máfia, mas existe o risco de [cidadãos russos] virem a sofrer se estiverem no lugar errado à hora errada”.

Elena acredita que há, nesta situação, “potencial para uma guerra civil”, mas admite também que “talvez se limitem a travar batalhas verbais e trocas de insultos na Internet. Seja o que for, “não vai acabar bem para a Rússia – isso é garantido”.

“Primeiro, pensei que seria apenas mais uma farsa, mas de manhã [deste sábado] percebi que estávamos a viver mais um dia histórico”, relata Leonid, que vive em Moscovo. “Nunca apoiei o regime de Putin, mas horroriza-me pensar que o nosso país pode ser dirigido por um buldózer”, confessa para acrescentar de seguida: “Toda a gente sabe que o regime depende das forças de segurança. A polícia nunca esteve do lado do povo. Veremos o que escolhem: se seguem as ordens ou se ficam ao lado do buldózer. Por muito triste que isto seja, a verdade é que o nosso destino depende deles”.

Também a agência Reuters ouviu alguns habitantes de Moscovo. Galina, por exemplo, referiu: “Não, isto não me assusta de todo. Tenho confiança no nosso Presidente e no nosso povo”. Serguei pensa que “tudo vai acabar em bem”, mas não deixa de se inquietar: “Se estão a preparar [medidas antiterroristas], isso quer dizer que há uma razão para tal”.

“Claro que é assustador – sentas-te em casa a pensar no que pode acontecer. É perturbador tanto para ti como para os teus entes queridos”, desabafa Nikolai