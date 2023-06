GNR resgata 57 migrantes no Sul de Itália

Cinquenta e sete migrantes, entre eles 13 menores e 15 mulheres, a maioria de nacionalidade afegã, que viajavam num "veleiro suspeito" ao largo de Crotone, Sul de Itália, foram resgatados pela GNR, disse o capitão Ricardo Bártolo.

Em declarações à agência Lusa, o capitão da GNR explicou que a operação de busca e salvamento foi realizada com a lancha de patrulhamento costeiro (LPC) Bojador, no âmbito da operação conjunta Themis 2023, e que os migrantes foram resgatados de um "veleiro suspeito" pelas 6h30, em Crotone.

"Entre o grupo estavam 13 menores de idade e 15 mulheres", indicou o capitão, acrescentando que a maioria dos migrantes resgatados é oriunda do Afeganistão.

Ainda segundo Ricardo Bártolo, durante uma acção de patrulhamento, realizada após um alerta das autoridades italianas para um "veleiro suspeito de transportar migrantes a bordo", a lancha Bojador foi accionada pelas 00h30.

"A detecção da embarcação ocorreu pelas 5h30 com recurso aos sistemas de vigilância existentes na LPC Bojador e, já com a presença de uma embarcação da Guardia Costiera no local, deu-se início à operação de transferência dos migrantes para bordo da embarcação italiana, dando-se a mesma por concluída pelas 6h30", lê-se num comunicado da GNR.

A GNR, através da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), integra a Operação Themis 2023 desde 22 de Março até 12 de Julho, com a LPC Bojador, sob a égide da Agência da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira (Frontex), no âmbito da coordenação operacional nas fronteiras externas da União Europeia, para controlar os fluxos de migração e impedir a criminalidade transfronteiriça.

O objectivo principal da missão é actuar no âmbito da vigilância fronteiriça, controlar os fluxos de imigração irregular, combater a criminalidade transfronteiriça e reforçar a cooperação europeia ao nível da Guarda Costeira e da aplicação da lei.

A tripulação da Bojador é composta por 20 militares da GNR.