Kia EV6 GT Corpo de família, alma de supercarro

Um portento com 585cv, capaz de acelerações frenéticas, sem descurar o conforto e a função. E, ao contrário do que é habitual, discreto o suficiente para só dar por ele quem o conhece.

A discrição não costuma ser apanágio dos supercarros. Mas a Kia achou que a versão mais apimentada do seu EV6 pode ser sem parecer (visualmente, destaca-se do EV6 “normal” apenas por umas jantes de 21’’ e pelas pinças de travão em amarelo fluorescente), o que tanto pode integrar a lista dos prós como dos contras. Afinal, fazer as cabeças girar à passagem continua a ser um dos muitos incentivos que levam alguém a despender uma avultada quantia por um automóvel.

Certo é que a sua aceleração consegue surpreender quem o estiver a observar: cumpre os 0 a 100 km/h em 3,5 segundos. E não é preciso pressionar o pedal do acelerador em demasia para sentir o corpo colado ao banco. Aliás, os pedais revelam-se muito sensíveis à pressão aplicada e é preciso ter pés de veludo para lidar com eles (os travões mostram um desempenho à altura da capacidade de aceleração e os pneus, Michelin Pilot Sport 4S, não desiludem).

E, embora não se vejam, há mais diferenças em relação à versão base que se sentem, como uma suspensão afinada especificamente para esta variante e um diferencial electrónico que, automaticamente, transfere a potência para as rodas com maior aderência, em caso de alguma perda de tracção. Também o motor traseiro foi alvo de algumas modificações, para reduzir as perdas. E, para além do arrefecimento por líquido, existe um outro sistema de arrefecimento por óleo, que entra em acção em momentos de condução mais exigentes.

Ainda no capítulo das capacidades, importa sublinhar que, ao contrário de muitos eléctricos (que são rápidos na aceleração, mas mantêm a velocidade máxima limitada), o EV6 GT é capaz de atingir os 260 km/h, valor que se coloca em linha com o Porsche Taycan Turbo S, de 761cv, e que supera um BMW i4 ou um Polestar 2.

Foto dr

Mas note-se que isto pode ser aproveitado melhor em linha recta, sendo na auto-estrada que revela melhor desempenho. Em curvas e contracurvas, o seu peso (quase 2,3 toneladas) não passa despercebido, prejudicando a dinâmica. É certo que se pode optar por ajustar a suspensão para que se revele mais firme, limitando o adornar, mas as estradas nacionais acabam por tornar a viagem sofrível, sentindo-se facilmente toda e qualquer irregularidade (e não costumam ser poucas).

Tudo somado resulta num consumo pouco simpático: a média homologada é de 20,6 kWh/100 km, para uma autonomia de 424 quilómetros, graças a uma bateria com capacidade de 77,4 kWh, mas é muito fácil inflacionar o primeiro e ver o outro a encolher rapidamente.

A Kia contorna esse problema com uma capacidade de carregamento ultra-rápido: capaz de aceitar uma potência de até 240 kW de repor a energia de 10 a 80%, segundo a marca, em apenas 18 minutos. Em corrente alternada, a uma potência máxima de 10,5 kW, a bateria volta a ficar cheia ao fim de pouco mais de sete horas.

Confortável e funcional

Um carro cheio de potência muitas vezes também significa um automóvel pensado para o conforto do condutor, negligenciando os restantes ocupantes. Mas esse não é o caso do EV6, ou não tivesse como base um automóvel que quando surgiu foi amplamente elogiado pela sua funcionalidade e habitabilidade, sendo capaz de acomodar sem constrangimentos até cinco adultos de alta estatura. Também a mala não foi beliscada face às versões de quatro rodas motrizes do EV6: arruma quase 480 litros, sendo possível usar o pequeno compartimento dianteiro (de 20 litros) para guardar os cabos de carregamento e, dessa forma, não prejudicar a volumetria da bagageira. Com a segunda fila de bancos rebatida, a capacidade de carga cresce até aos 1260 litros.

Também tal como os irmãos menos potentes, o GT inclui uma vasta lista de equipamento de série: climatização automática, cruise control adaptativo, faróis LED e as já referidas jantes de 21 polegadas. Nos assistentes à condução e auxiliares de segurança, o rol é extenso: assistência à prevenção de colisão frontal, controlo de assistência em subidas, assistente de máximos, assistência à condução em auto-estrada, assistente de faixa de rodagem ou assistência remota de estacionamento inteligente.

O mais potente, rápido e veloz modelo da Kia, no entanto, faz-se pagar: 81.200€ (78.200, em campanha de lançamento).