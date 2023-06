Morreu Luís Aleluia, o “menino Tonecas”

Actor tinha 63 anos e protagonizou a série da RTP As Lições do Tonecas.

O actor Luís Aleluia morreu esta sexta-feira aos 63 anos, divulgou na sua página na rede social Facebook o humorista Herman José.

"Soube da notícia agora. O querido Luís Aleluia foi distribuir gargalhadas para outra dimensão. Paz à sua alma. Era um homem bom, e um excelente comediante", frisou Herman José na sua publicação. Desconhece-se a causa do óbito.

Luís Aleluia, nascido em 23 de Fevereiro de 1960 em Setúbal, teve um percurso essencialmente ligado à televisão, tendo ficado célebre pela interpretação do "menino Tonecas" na série da RTP As Lições do Tonecas, e por participações em Duarte e Companhia, Os Malucos do Riso, A Mulher do Senhor Ministro, Praça da Alegria, Bem-Vindos a Beirais e Pôr do Sol.

Marcelo lembra "talento e capacidade de conquistar o público"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já lamentou a morte de Luís Aleluia, recordando o seu "talento, empatia e capacidade de conquistar o público de várias idades".

"Guardamos na nossa memória o que foi de facto o seu talento, a sua empatia, a sua capacidade de conquistar publico, de várias idades e ao longo de muito tempo", sublinhou o chefe de Estado no Porto, à margem dos festejos da noite de São João.