Fim-de-semana na TV: amigos extraordinários, filhas perdidas e futebol de sub-21

CINEMA

Um Amigo Extraordinário

AXN Movies, sábado, 21h10

Realizado por Marielle Heller, este filme biográfico debruça-se sobre a amizade improvável entre Fred Rogers (1928-2003), o anfitrião e criador de um famoso programa infantil americano, e um jornalista. Este é ficcionado na personagem de Lloyd Vogel, mas tem correspondência na vida real em Tom Junod, autor de Can you Say...Hero?, artigo publicado na Esquire. Nos papéis principais surgem Matthew Rhys na pele do repórter e Tom Hanks na de Rogers – nomeado para o Óscar, o Globo de Ouro e o BAFTA de Melhor Actor Secundário.

A Filha Perdida

Nos Studios, sábado, ​21h15

Leda é uma professora universitária de meia-idade que se encontra de férias na Grécia. Sozinha, passa o tempo a observar as pessoas à volta, distraidamente, até ficar obcecada por uma jovem mãe e a sua filha pequena. Com assinatura da actriz Maggie Gyllenhaal (na sua estreia em realização), protagonizado por Olivia Colman e baseado numa obra de Elena Ferrante, um drama psicológico sobre os diversos desafios da maternidade. Também com Jessie Buckley, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard e Ed Harris, o filme foi muito bem recebido pelo público e pela crítica, e foi nomeado para três Óscares, dois de representação (Colman e Buckley) e um de argumento adaptado (Gyllenhaal).

Susana

TVCine Edition, sábado, 22h

Até ao final de Julho, as noites de sábado do TVCine Edition são dedicadas a Luis Buñuel, o lendário realizador espanhol. Desta feita, passam este melodrama surreal de 1951, feito durante os sete anos em que Buñuel trabalhou no México. No centro de tudo, Susana (Rosita Quintana), que foge de um reformatório e ruma a uma plantação rural.

Colo

RTP2, sábado, ​23h35

Quando o pai fica desempregado, a mãe vê-se subitamente sobrecarregada com todas as despesas familiares. Por causa disso, arranja um segundo emprego, o que a desgasta ainda mais e lhe retira tempo para a família. Descurada por um pai desalentado e uma mãe totalmente esgotada, a filha adolescente revolta-se. Um filme de Teresa Villaverde estreado em 2018.

El Mariachi

AXN Movies, domingo, 14h

Quando se vê este filme de 1992 não se imagina que foi rodado com um orçamento de sete mil dólares, por um realizador de 23 anos, e que o tempo de filmagem foi apenas de duas semanas. Robert Rodriguez coloca no centro do ecrã um jovem mariachi cujo sonho é cantar e tocar guitarra. Vai em busca de trabalho para uma localidade da fronteira mexicana, onde chega ao mesmo tempo que um famoso assassino.

O Som Que Desce na Terra

AXN Movies, domingo, 21h10

Portugal, década de 1960. Há já algum tempo que Maria da Luz não tem notícias de Joaquim, o marido, que foi combater na Guerra do Ultramar. Segundo fontes oficiais, ele encontra-se desaparecido depois de uma operação no mato. Desesperada, resolve ir ela própria a Angola para perceber o que se passou. Compreendendo o quanto o seu sofrimento é partilhado por muitas outras pessoas, decide procurar as famílias de soldados destacados, gravar mensagens com as suas vozes e entregá-las em mãos, para acalmar as dores e encurtar a distância. Realizado por Sérgio Graciano.

Homem em Fúria

Hollywood, domingo, ​21h30

Denzel Washington é John W. Creasy, um homem que teve de abdicar de muita coisa na sua vida. Na Cidade do México, aceita, embora com relutância, proteger uma criança cujos pais se sentem ameaçados pela vaga de raptos. Acaba por se ligar à criança, que lhe dá um novo ânimo para a sua vida. Por isso, quando ela é raptada, fará tudo para a salvar e a sua fúria abater-se-á sobre aqueles que considera responsáveis. Um filme que é uma das várias parcerias que o realizador Tony Scott teve com Denzel Washington, estreado em 2004.

Glass

AXN, domingo, ​21h55

A Dr.ª Ellie Staple, uma psiquiatra especializada em tratamentos de megalomania, reúne um homem que sobreviveu a um desastre brutal, outro a quem os ossos se partem todos e um ainda outro com múltiplas personalidades. Com isso, dá início a um perigoso jogo de manipulação. Esta é a última parte da trilogia de M. Night Shyamalan que começou com O Protegido em 2000.

SÉRIE

A Procura do Amor

RTP2, domingo, ​22h

Estreia. Em 2021, a actriz Emily Mortimer adaptou, como argumentista e realizadora, além de também aparecer, o romance de 1945 de Nancy Mitford para a BBC. É uma minissérie de três episódios focada em duas primas, Fanny Logan (Emily Beecham) e Linda Radlett (Lily James). O elenco conta também com Dominic West, Dolly Wells, Beattie Edmondson, Andrew Scott ou Shazad Latif.

DOCUMENTÁRIOS

A Fábrica das Pandemias com Juliette Binoche

Odisseia, sábado, ​22h30

Estreia. Por quatro continentes diferentes, Juliette Binoche fala com especialistas em doenças para perceber melhor como é que as pandemias acontecem e como é que o mundo se pode proteger contra elas. Há cada vez mais novas doenças infecciosas e essa aceleração poderá vir das alterações do ambiente e do colapso da biodiversidade. Um documentário de 2022 realizado por Marie-Monique Robin.

Paisagem Concreta

RTP2, domingo, 23h

Entre o edifício da Fundação Iberê Carago, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, e o atelier de Álvaro Siza Vieira, no Porto, Laura Artigas e Luiz Ferraz filmaram este documentário de 2022 sobre a obra do celebrado arquitecto português. Nele, podemos ver o próprio a falar do seu trabalho, imagens das suas obras e ainda ouvir especialistas.

MÚSICA

Aurea ao Vivo no Coliseu dos Recreios - 10 anos

RTP1, sábado, ​23h01

Em Março, a cantora Aurea comemorou, um pouco mais tarde do que a data correcta, já que o seu primeiro disco data de 2010, os seus dez anos de carreira com concertos nos coliseus de Lisboa e Porto. Esta é a gravação do concerto do Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

INFANTIL

A Casa Fantasma (VP)

TVCine Emotion, sábado, ​09h50

Na véspera do Dia das Bruxas, três miúdos, DJ, Chowder e Jenny, descobrem que a casa em frente à de DJ está assombrada. A casa parece ter vida própria e engolir tudo e todos os que se aproximam. Animado em 3D e estreado em 2006, é o primeiro filme de Gil Kenan, com produção executiva de Steven Spielberg e Robert Zemeckis.

The Next Step

Panda Biggs, sábado, ​19h

Estreia. Esta é uma mini-temporada, feita após a sétima, da série de adolescentes canadiana sobre dança The Next Step. Imagina, ao longo de oito episódios, um desfecho diferente para a sétima temporada, perguntando como seria se Summer tivesse ganhado a Dancemania quando se defrontou com as suas ex-colegas.

​Planeta Willy (VP)

Nos Studios, domingo, 09h35

Quando a nave onde seguia com os pais sofre uma avaria grave, Willy é colocado numa pequena cápsula de resgate e ejectado. Ao aterrar num planeta desconhecido, o rapaz fica à guarda de Buck, um robô de sobrevivência, criado especificamente para o manter vivo até alguém o localizar e resgatar. Até que isso aconteça, os dois vão explorar o local, descobrindo lugares e seres maravilhosos. Um filme de animação para os mais pequenos realizado pelo francês Eric Tosti.

Deep: Aventura no Fundo do Mar (VP)

Panda, domingo, 10h30

O ano é 2100. Depois de a população humana ter abandonado a Terra devido a uma série de alterações climáticas que tornaram o planeta inabitável, um grupo de animais marinhos leva uma vida pacata nas zonas mais profundas dos mares. Entre eles estão Deep, um jovem polvo; Evo, um tamboril desajeitado; e Alice, um camarão fêmea sempre com algo a dizer. Uma aventura animada estreada em 2018, escrita e realizada por Julio Soto Gurpide.

DESPORTO

Futebol: Campeonato da Europa Sub-21 - Portugal x Países Baixos

RTP1, sábado, ​16h52

Até 8 de Julho, continua o Campeonato da Europa de futebol e Sub-21. Portugal defronta, na Geórgia, os Países Baixos.