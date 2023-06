Meta lança fórum para debater inteligência artificial com utilizadores

A Meta (empresa-mãe do Facebook, Instagram e WhatsApp) anunciou esta sexta-feira um novo fórum comunitário dedicado à inteligência artificial generativa, o ramo da inteligência artificial (IA) que usa grandes bases de dados e poder de computação para criar conteúdo do zero (texto, código informático, vídeos ou imagens). Os líderes da empresa esperam que a iniciativa ajude a acalmar alguns receios em torno da tecnologia que pode ser usada para orquestrar esquemas de desinformação em massa.

“Com tanto exagero no discurso em torno do debate sobre IA, é importante que as empresas de tecnologia sejam abertas em relação ao trabalho que estão a fazer e encontrem novas maneiras de envolver as pessoas no processo”, justifica Nick Clegg, presidente dos assuntos globais da Meta, na apresentação do novo fórum online.

A notícia chega horas depois de o grupo Amazon lançar um laboratório para ajudar outras empresas a desenvolver projectos com IA generativa.

O foco da Meta, porém, é educar a população sobre as novas tecnologias de IA e, depois, recolher opiniões sobre o que é que a empresa pode fazer com a tecnologia. Contrariamente a outras tecnológicas, como a Baidu, a Microsoft e a Google, que lançaram chatbots inspirados no ChatGPT, a empresa de Mark Zuckerberg ainda não tem um programa que use a tecnologia de forma óbvia.​

“Uma abordagem aberta não só significa que a sociedade terá uma maior compreensão do que estas tecnologias são capazes — e do que não são — como também dá às pessoas a oportunidade de ajudar a moldar o seu desenvolvimento”, explica Clegg, notando que a abordagem da Meta garante que “um leque diversificado de pontos de vista e experiências” são incorporadas nas decisões.

A tecnológica também tem um fórum comunitário dedicado ao Metaverso. As discussões ocorrem online; quem não tiver uma conta no Facebook ou no Instagram pode-se registar via email. O laboratório de Democracia da Universidade de Stanford, nos EUA, é uma das entidades consultoras de ambos os projectos.

Por norma, os participantes dos fóruns também recebem material educativo sobre as tecnologias que vão discutir e podem agendar reuniões com especialistas para esclarecer dúvidas.

Apesar de estar a ser desenvolvida há anos, a IA generativa captou a atenção das massas em Novembro quando a tecnológica OpenAI disponibilizou gratuitamente a versão de teste do ChatGPT. Apesar de despedimentos em massa e cortes generalizados em outras áreas, as “Big Five” (Apple, Google, Amazon, Meta e Microsoft) têm todas feito grandes investimentos na área.