Suspeito de matar mulher à facada nega crime

Um homem de 63 anos suspeito de matar à facada a mulher com quem estava casado há várias décadas negou ter cometido o homicídio.

O crime teve lugar esta madrugada na vila de Caldas das Taipas, em Guimarães, na casa onde o casal de sexagenários habitava. Já existia pelo menos um antecedente de violência doméstica e a mulher tinha pedido a separação, embora ainda morassem juntos. As autoridades suspeitam de que o esfaqueamento, feito com uma faca com lâmina de 20 centímetros na nuca e no pescoço, possa ter ocorrido enquanto a vítima dormia.

Foi o próprio suspeito a dar o alerta para o sucedido, ligando ao filho do casal para o informar de que a mãe estava morta. Mas negou sempre ter sido ele a matar a companheira, embora não existam na habitação onde tudo aconteceu sinais de arrombamento ou outros vestígios que corroborem esta versão dos factos.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.