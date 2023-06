Chefes de urgência de obstetrícia do Hospital Santa Maria pedem demissão

Os chefes de equipa de urgência de obstetrícia do Hospital Santa Maria, em Lisboa, pediram a demissão. A carta foi entregue esta sexta-feira ao conselho de administração, avançou a SIC Notícias. No início da semana, o director do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução foi exonerado. Direcção clínica do hospital reúne-se durante a tarde para discutir esta tomada de posição.

Segundo a SIC Notícias, a carta terá sido assinada por mais de uma dezena de médicos, que recusam fazer mais horas extraordinárias e acusam a administração de ameaças.

O PÚBLICO questionou o hospital, que adiantou que "os 11 elementos que compõem a direcção clínica vão reunir esta tarde para discutir esta tomada de posição".

O pedido de demissão dos chefes de urgência de obstetrícia surge depois de na segunda-feira a administração ter dado a conhecer, publicamente, o afastamento do director do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução Diogo Ayres de Campos pela falta de confiança gerada pela direcção ao projecto da obra da nova maternidade e o processo de colaboração com o Hospital São Francisco Xavier.

Nesse comunicado, a administração também salientava que a direcção do departamento devia assegurar que “são respeitadas e postas em prática no prazo que foi comunicado” as recomendações que a Inspecção-Geral da Actividades em Saúde fez na sequência de um relatório à morte de uma grávida que foi transferida para o Hospital São Francisco Xavier e que acabou por morrer.

Nesse dia ficou a saber-se que mais de 30 elementos da equipa médica do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução do Hospital de Santa Maria enviaram uma carta ao director clínico, à administração e ao director executivo do SNS com críticas à forma como o processo das obras e da colaboração com o Hospital São Francisco Xavier estava a ser gerido. Na última quarta-feira, a administração e os profissionais do serviço tiveram uma reunião, depois de um grupo de médicos ter entregue uma carta a pedir a revogação da exoneração.

Nos últimos meses vários chefes de equipas de urgência de outros hospitais apresentaram pedidos de demissão do cargo, sendo alguns dos casos mais recentes nos hospitais de São Francisco Xavier, Loures e Amadora-Sintra. Neste tipo de casos, os profissionais mantém-se em funções até serem substituídos.