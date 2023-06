Ordem convoca médicos de todo o país para discutir novo estatuto

Tem sido um processo longo e muito contestado. A regulamentação dos novos estatutos das várias ordens profissionais, que resultam da alteração da lei-quadro aprovada no ano passado, foi enviada na última segunda-feira para a Assembleia da República, onde será discutida pelos deputados. Em entrevista ao PÚBLICO e à Rádio Renascença, o bastonário da Ordem dos Médicos (OM) considera que, apesar das negociações que anteciparam a aprovação do novo estatuto em Conselho de Ministros, ainda "se mantêm muitas divergências". Carlos Cortes considera uma "intromissão" a existência de elementos externos à Ordem nos conselhos disciplinares, que funcionam como tribunais que avaliam casos de alegados erros médicos e de negligência. O tema vai ser discutido no Fórum Médico, uma plataforma que junta todas as associações representantes dos médicos. Daí, sairão medidas a tomar "para que possa imperar o bom senso nesta matéria".

