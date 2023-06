Guerra na Ucrânia

Xi apoia um acordo de paz, Lula defende um acordo de paz, o Papa Francisco deseja um acordo de paz, Guterres acha que se deve chegar a um acordo de paz, meio mundo acha que é importante que Rússia e Ucrânia cheguem a um acordo de paz. Os Estados Unidos e a UE defendem um cada vez maior apoio, militar, político e económico à Ucrânia.

Olhando os factos cada dia que passa, mais claro se torna que nem o invasor nem o invadido poderão ganhar esta guerra e cada dia que passa mais mortos há, militares e civis, mais Ucrânia é destruída e mais cresce o perigo de uma escalada dos meios letais envolvidos. Sem juízos de valor, quem são os “bons” e quem é o “mau” — todos sabem e concordam —, qual a solução que não passe por acordo de paz?

Jorge Mónica, Parede

Pode a Ucrânia ser derrotada?

Acompanhando a progressão das forças ucranianas naquilo que dizem ser uma contra-ofensiva para recuperar posições ocupadas pelos russos, estou muito céptico sobre os resultados dessa acção, legítima de Kiev, pois os seus meios terrestres, por muito poderosos e numerosos que se apresentem, sentirão grandes dificuldades em obter os resultados desejados.

Sem meios aéreos, aviões e helicópteros, com elevado poder de fogo que apoiem as forças mecanizadas, não vejo que a Ucrânia consiga vencer as bem organizadas e atempadamente preparadas defesas russas e o saldo pode traduzir-se em milhares de baixas e centenas de veículos destruídos a que as reservas ucranianas podem não dar resposta.

Os caças, sejam eles F-16, Tornado, Typhoon, Rafale ou mesmo os de quinta geração, a serem utilizados pela Ucrânia, acabarão sempre por levar a guerra para um patamar mais elevado, logo, mais perigoso para todos e, muito sinceramente, não vejo a Rússia ser derrotada.

Manuel Alves, Lisboa

Metro de Lisboa

Consciente de que o dinheiro público é escasso e conseguido com o esforço dos contribuintes de impostos, interrogo-me sobre a despesa que a Metro de Lisboa está a ter com a substituição dos verificadores de títulos de transporte. Não dei por que, no geral, avariassem, e os novos são menos eficazes — como todos provam quando têm de tirar o passe da carteira para o validar.

Porquê a mudança? Quando comecei a testemunhá-la, interroguei, em sede própria, a Metro de Lisboa e, até ao momento, não obtive resposta. Alguém sabe porque substituímos aparelhos que funcionam bem por outros que funcionam pior?

Carlos Gouveia e Melo, Lisboa

Renúncias às selecções nacionais

O tema pedirá “correcção política”, mas também frontalidade, pois.... os factos existem. Os mais recentes, no futebol português, são os de João Mário e de Rafa, mas também Courtois abandonou a selecção nacional belga. E até existem aqueles que renunciam e depois voltam, sendo até campeões do mundo no seu retorno, como é o caso de Messi, na Argentina. A maior parte das vezes ficamos sem saber ao certo das “razões” que levaram à renúncia — como é o caso dos portugueses atrás citados — e o de Courtois, pelas informações, parece ter sido porque não foi capitão de equipa. O “respeito pelas decisões individuais” tem prevalecido, mas o problema é que estas brigam com a palavra.... nacional... de Nação. Que eu saiba, a pateada a Octávio no Estádio da Luz foi verberada à saciedade porque, no início do jogo, se tocou e cantou — em pé — o.... hino nacional. Que é coisa que não se faz, por exemplo, nos jogos da Champions de clubes, onde se misturam várias nacionalidades nos jogadores. E, já agora, podem os clubes negar a ida de um jogador à selecção nacional? Não. E termino com aquilo que poderá parecer uma hipérbole abusiva, mas me parece justa: eu fui à Guerra Colonial, sem concordar com ela e prejudicando tudo na minha vida pessoal. Ou desertava ou ia, e fui. E tinha de fazer continência à bandeira nacional, enquanto a visse no hastear e baixar. Hino, bandeira e.... selecção nacional. Decisão individual, somente?! Nem tanto, parece-me.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Não está tudo perdido

Este Plano Regional de Eficiência Hídrica do Alentejo, com investimentos de 993 milhões de euros, reduzirá em 10% o consumo de água no sector urbano e turístico, e em 12% nos aproveitamentos hidroagrícolas colectivos. O plano fortalece a resiliência do território e o combate às alterações climáticas. A discussão pública é uma decisão acertada, permitindo a participação da população que é, naturalmente, parte interessada e espera-se que efectivamente utilizem o poder da palavra e da participação. É um passo importante, embora saibamos que ainda há muito a fazer pelo ambiente. Investir em soluções sustentáveis é essencial para preservar os recursos naturais e promover um futuro melhor.

Pedro Perdigão, Lustosa