Direita espanhola em pé de guerra

Na terça-feira, proclamou Maria Guardiola referindo-se ao Vox: "Não posso deixar entrar no governo aqueles que negam a violência machista, que desumanizam os imigrantes ou atiram para o caixote do lixo a bandeira LGTBi." Guardiola é a líder do Partido Popular (PP) na Extremadura e sua candidata à chefia do governo autonómico. Que PP é este? A mais interessante fase das eleições de 23 de Julho está a ser a luta pela hegemonia dentro da direita espanhola. Ontem, a tensão entre os dois partidos estava no apogeu.