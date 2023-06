Jennifer Egan e o medo da inteligência artificial. Pialat, o maior cineasta francês?

Shoshana Zuboff teme até onde pode ir o capitalismo da vigilância: cedemos os dados e metadados que a nossa vida online e offline produz às grandes empresas tecnológicas; elas analisam-nos, processam-nos, cruzam-nos e chegam a conclusões sobre nós mesmos que nem nós conhecemos. O nosso íntimo já está a ser desbravado, extraído industrialmente.

Lembramo-nos do alerta de Zuboff quando lemos a entrevista de Isabel Lucas a Jennifer Egan, autora do romance Uma Casa Feita de Doces. Nele, Bix Bouton, criador de uma empresa tecnológica, desenvolveu um programa que permite que cada um possa aceder às suas memórias, mas também às dos outros.

Podemos ser autênticos na era digital? Podemos sonhar acordados quando nada, nem a imaginação, é só nosso?

O livro foi escrito antes da fanfarra em torno do ChatGPT, mas é inevitável que ele surja na conversa com Egan. "Sinto muito medo da inteligência artificial, mas não enquanto artista. Muito honestamente, não me sinto muito ameaçada. O meu processo de escrita tem tudo que ver com a tentativa de passar à margem do chamado pensamento de grupo", diz.

Escrever para ela exige "ultrapassar e contornar esse pensamento de grupo" de que o ChatGPT é um ilustre cultor: capaz de debitar um texto (a partir de uma imensidão de textos já produzidos), incapaz de uma ideia original.

A pintura de Ilda David está noutro tempo. Metamorfoses – Os rios transbordam e desabam, patente na Sociedade Nacional de Belas-Artes, é a sua primeira grande exposição em Lisboa em 17 anos. Nela, escreve José Marmeleira, há uma "monumentalidade comovente" que "não nos esmaga, não se impõe". Uma entrevista que publicaremos no site do Ípsilon em breve.

A propósito de uma retrospectiva com as suas longas-metragens, Vasco Câmara faz o retrato de um "irascível, generoso, mal-amado e, finalmente, bem-amado". E pergunta: Maurice Pialat foi o maior cineasta francês? O mais influente dos últimos 30 anos? Num trabalho de fundo, autores de livros sobre o realizador (1925-2003) e um montador que com ele trabalhou ajudam-nos a chegar mais perto deste artista entre as margens e o centro.

Nesta edição, entrevistamos Susana Nobre e Nuno Beato, realizadores de Cidade Rabat e Os Demónios do Meu Avô, e visitamos Urban [R]Evolution, a maior exposição de arte urbana alguma vez realizada em Portugal, na Cordoaria Nacional, em Lisboa, e #Slow #Stop… #Think #Move, na Culturgest Porto.

Dissecamos também os novos trabalhos de Wes Anderson, Janelle Monáe, Sigur Rós, entre outros.

Boas leituras.

