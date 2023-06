Do Europeu de futebol Sub21 aos Europeus multidesportos

A entrada em falso da selecção de Sub21 no Campeonato da Europa de 2023 agrava o peso do jogo de sábado (17h, RTP), diante dos Países Baixos. Na 2.ª jornada do Grupo A, Portugal terá de tentar corrigir a surpreendente derrota diante da Geórgia e, para isso, nada melhor do que um triunfo sobre um adversário que empatou no arranque da prova. Depois, na terça-feira, a equipa comandada por Rui Jorge jogará uma cartada decisiva frente à Bélgica, com o objectivo de se apurar para a fase a eliminar da competição, que decorre na Geórgia e na Roménia.

Outro evento à escala continental que está em curso é a terceira edição dos Jogos Europeus. Na Polónia, Portugal não pode contar com Pedro Pablo Pichardo, por lesão, mas conseguiu as primeiras medalhas no karaté (Ana Cruz) e na canoagem (Messias Baptista e Francisca Laia), esperando que o atletismo possa dar um contributo generoso para ir completando o medalheiro. Nesta sexta-feira, Auriol Dongmo já confirmou o favoritismo no peso feminino, ao conquistar o ouro, confirmando que é uma das melhores lançadoras da actualidade.

No Mundial de MotoGP, está agendado para domingo o Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP (13h, SportTV), oitava prova da temporada. Miguel Oliveira (Aprilia) rodava a bom ritmo na sessão de treinos da manhã, quando sofreu uma queda sem consequência. Da parte da tarde, o piloto português fez o 13.º melhor tempo, rodando a 0,738 segundos do mais rápido, o italiano Marco Bezzecchi (Ducati).

