Só o desenvolvimento garante uma “paz douradora” para Moçambique

A conselheira especial de António Guterres para os Assuntos Africanos diz que só com “a promoção do desenvolvimento sustentável” se pode garantir que a guerra não regressa ao país.

Cristina Duarte, subsecretária-geral das Nações Unidas e conselheira especial do secretário-geral, António Guterres, para Assuntos Africanos, sublinha a importância deste momento em que o Governo da Frelimo e a Renamo se entenderam quanto ao desarmamento e a um memorando militar e político que sustente a paz em Moçambique. O papel das Nações Unidas é de extrema importância no país, quer do ponto de visto do equilíbrio político, quer do ponto de vista da assistência humanitária. Cristina Duarte, ex-ministra das Finanças de Cabo Verde, que esteve em Maputo em representação de António Guterres, considera que o que mais importa agora é promover o desenvolvimento do país e que a prioridade da ONU tem de ser o país todo e não apenas Cabo Delgado.